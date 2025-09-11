TotalVPN: un anno di sicurezza e privacy online a soli 19€

TotalVPN è un pacchetto di sicurezza e privacy informatica completo: include VPN, antivirus e adblock a soli 19€ per un anno.
TotalVPN: un anno di sicurezza e privacy online a soli 19€

Navigare in rete in modo anonimo e proteggere le proprie attività digitali non è mai stato così accessibile. Con la promozione attiva su TotalVPN, è possibile ottenere un piano annuale con l’80% di sconto, al prezzo di soli 19€ una tantum.

L’offerta disponibile sul sito ufficiale include, oltre alla VPN, anche due strumenti extra: Total Adblock, che elimina pubblicità e pop-up fastidiosi, e TotalAV, l’antivirus che difende da malware e altre minacce informatiche.

Cosa comprende il pacchetto TotalVPN

La VPN utilizza protocolli di crittografia avanzata come OpenVPN e IKEv2, garantendo connessioni sicure e private. In pochi clic è possibile nascondere l’indirizzo IP, evitare il tracciamento e navigare senza lasciare tracce. La funzione kill switch assicura che la protezione rimanga attiva anche in caso di interruzioni improvvise della rete.

Il servizio è compatibile con computer, smartphone e tablet tramite app dedicate e offre un livello di protezione elevato anche quando si utilizzano reti Wi-Fi pubbliche, spesso più esposte ai rischi. Con oltre 35 server in tutto il mondo, TotalVPN permette inoltre di aggirare le restrizioni geografiche e accedere a contenuti disponibili solo in determinati Paesi, mantenendo uno streaming fluido e stabile.

Grazie all’integrazione con Total Adblock e TotalAV, la promo va oltre la semplice VPN: diventa un pacchetto completo di sicurezza digitale, che unisce privacy, protezione e una migliore esperienza di navigazione.

Con un costo di soli 19€ per 12 mesi, TotalVPN rappresenta una delle soluzioni più convenienti per chi cerca libertà, anonimato e protezione online. Per approfittarne vai sul sito ufficiale.

