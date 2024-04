Tre anni di PrivateVPN a soli 2€ al mese: è la promo dell'85% di sconto

L’affare per proteggere la tua privacy online e accedere a tutti i contenuti geograficamente esiste: PrivateVPN ha lanciato uno sconto eccezionale, che ti permette di risparmiare l’85% di sconto sul servizio annuale, a cui si aggiungono altri 24 mesi extra, per un totale di 36. Il prezzo? Soltanto 2,08 euro al mese, per tantissimi vantaggi e una protezione invidiabile.

Tutto quello che devi sapere su PrivateVPN

Perché parliamo di protezione invidiabile? PrivateVPN, infatti, è regolamentato dalle leggi sulla privacy svedesi che obbligano il provider a non conservare alcuna traccia dei log di traffico. Ciò significa che nessuno – nemmeno il tuo provider o PrivateVPN stessa – potrà mai sapere cosa fai online. Inoltre, la piattaforma sfrutta il più elevato livello di crittografia disponibile sul mercato: la 2048 bit con AES-256.

Un altro vantaggio interessante è la possibilità di accedere a tutti i contenuti in streaming (e non solo) bloccati geograficamente. Ti basterà collegarti a uno dei numerosissimi server disponibili in 63 Paesi al mondo. In più, grazie alla banda larga e alle velocità illimitate, non dovrai nemmeno preoccuparti di rallentamenti, buffering o timeout.

Altri vantaggi? La protezione da perdite IPv6, che garantisce completa sicurezza anche se ti dovessi improvvisamente disconnettere dalla VPN, la possibilità di connettere fino a 6 dispositivi contemporaneamente (ognuno con un indirizzo IP unico), protocolli VPN inclusi quali OpenVPN, PPTP, L2TP, IKEv2 e IPSec e supporto completo direttamente con gli sviluppatori.

L’offerta PrivateVPN disponibile solo online ti permette di ottenere uno sconto dell’85% sulla promozione in corso: 12 mesi di abbonamento + 24 mesi extra, a soli 2,08 euro mensili. Se non dovessi essere soddisfatto del servizio, verrai rimborsato completamente entro 30 giorni dall’acquisto.