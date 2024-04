Tre anni di sicurezza di alto livello: PrivateVPN torna a 2€ al mese

La soluzione più affidabile per proteggere la tua privacy online e accedere a contenuti geograficamente bloccati è una VPN. Un buon alleato è PrivateVPN, specialmente con la grande offerta che propone: uno sconto dell’85% sul pacchetto speciale 12 mesi più 24 di servizio (inclusi extra) a soli 2,08 euro al mese.

La miglior sicurezza con PrivateVPN

Una delle caratteristiche più interessanti di PrivateVPN è legata proprio alla sicurezza dei dati: il provider, infatti, non tiene alcuna traccia dei log di traffico, evitando così che terzi possano entrarne in consenso. Nessuno saprà cosa stai realmente facendo online.

A ciò si aggiungono crittografia a 2048-bit con AES-256 – uno dei livelli più elevati del mercato – affiancata da protocolli VPN sicuri (OpenVPN, PPTP, L2TP, IKEv2 e IPSec) e una comoda protezione dalle fughe IPv6, che evita di esporre la tua identità in caso di disconnessione dalla VPN. Anche la velocità non sarà da meno, grazie alla banda illimitata inclusa.

Utilizzare e attivare una VPN è semplicissimo. Ti basta sottoscrivere il piano in promozione all’85% di PrivateVPN e installare l’applicazione adatta al tuo dispositivo. Sottolineiamo che PrivateVPN supporta fino a sei connessioni simultanee, ognuna con un proprio indirizzo IP unico.

Una volta installata l’applicazione, ti basterà selezionare uno dei tantissimi server distribuiti in 63 Paesi al mondo, messi a disposizione da PrivateVPN, e collegarti: così la tua connessione sarà sicura e privata, pronta per navigare in tutta privacy.