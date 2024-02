Oggi hai la possibilità di acquistare uno smart TV da 32 pollici a soli 142,49 euro, spedizione compresa. Sul televisore c’è la firma di TuTu, brand non particolarmente conosciuto ma di cui – stando ai commenti degli utenti – ci si può tranquillamente fidare. Ma poi la cifra è talmente irrisoria per questo prodotto del 2024 che sarebbe davvero un peccato non dargli nemmeno una chance. Vero?

Questo smart TV costa pochissimo e spalanca le porte dello streaming

Oltre al prezzo, del televisore di TuTu spicca anche il design. Come è facilmente immaginabile, non si tratta di un prodotto premium, eppure il look è moderno, curato e ben rifinito. Le cornici sono sottili e simmetriche su tre lati e il supporto centrale dona quel tocco in più che non guasta. Anche lo spessore è abbastanza contenuto, cosa per nulla scontata per questa fascia di prezzo.

Come già anticipato, si tratta di uno smart TV da 32 pollici. La risoluzione è HD, che su un televisore con questa diagonale va più che bene. I contenuti sono piacevoli da guardare, e anche il bilanciamento dei colori sembra di buon livello.

Ma perché è intelligente? Perché il sistema operativo del televisore è Android TV, che consente il download e l’utilizzo di applicazioni per guardare contenuti in streaming e anche per giocare. A proposito di streaming, non manca davvero nulla: DAZN, NOW, Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+, RaiPlay e così via.

E poi c’è anche il Chromecast Built-In, che ti consente di trasmettere contenuti direttamente dal tuo smartphone (o tablet), compresi i video personali memorizzati nel rullino.

Infine, non poteva mancare Google Assistant. È possibile chiedere l’aiuto dell’assistente di Big G premendo l’apposito tasto sul telecomando (dotato anche di tasti per accedere rapidamente a Netflix, Prime Video, Disney+ e YouTube).

