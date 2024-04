Tutta la musica in streaming è gratis per un mese con la promo di Apple Music

Accedere a tutta la musica in streaming gratis è possibile: grazie alla promozione di Apple Music per i nuovi utenti, infatti, è ora possibile accedere a tutto il catalogo del servizio, composto da oltre 100 milioni di brani, in modo gratuito e senza alcun vincolo per un mese.

Quest’offerta è riservata ai nuovi utenti che scelgono Apple Music (anche a chi crea un nuovo account ma ha utilizzato il servizio in passato). Al termine del periodo di prova gratuito, è possibile scegliere se continuare a usare il servizio, al costo di 10,99 euro al mese, oppure se interrompere il rinnovo automatico.

Per richiedere il mese di prova gratis basta collegarsi al sito di Apple Music e seguire la procedura di registrazione online.

Come funziona la promo di Apple Music

Per accedere alla promozione di Apple Music è sufficiente collegarsi al sito ufficiale e attivare l’abbonamento che non prevede alcun addebito per il primo mese. Solo alla fine del periodo di prova, infatti, è previsto il pagamento del canone di 10,99 euro al mese che, però, non sarà dovuto se l’utente interrompe il rinnovo automatico.

In questo modo, quindi, è possibile accedere a un mese di musica in streaming gratis, senza limitazioni di alcun tipo. Ricordiamo, infatti, che Apple Music non prevede interruzioni e include un catalogo di oltre 100 milioni di brani. Naturalmente, non c’è alcuna pubblicità. Il servizio è accessibile da tutti i dispositivi Apple oltre che da dispositivi Android e Windows.

Grazie alla promo in corso, è possibile testare Apple Music, valutandone le caratteristiche e i vantaggi, senza alcun costo. Per i dettagli completi in merito alla promozione, valida solo per i nuovi utenti che iniziano a usare il servizio, basta premere sul box qui di sotto.