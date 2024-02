Tutta la programmazione Sky è su NOW: come accedervi da 6,99 €/mese

NOW è il servizio di streaming che consente l’accesso a tutta la programmazione Sky, senza i vincoli che caratterizzano gli abbonamenti della Pay TV satellitare. La piattaforma utilizza un sistema di Pass (Entertainment per show e serie TV, Cinema per i contenuti di Sky Cinema e Sport per l’accesso alla programmazione dei pacchetti Sky Calcio e Sky Sport).

Ogni Pass ha un costo fisso mensile, con possibilità di disattivazione del rinnovo automatico in qualsiasi momento. In più, è possibile ottenere uno sconto attivando il Pass con permanenza minima di 12 mesi. Da notare che c’è anche l’Opzione Premium, dal costo di 5 euro al mese ma inclusa anche in appositi bundle, che consente le 2 visioni in contemporanea oltre a eliminare la pubblicità dai contenuti on demand proposti da NOW.

Le offerte NOW sono attivabili da 6,99 euro al mese. Per scegliere la promozione da attivare basta visitare il sito ufficiale di NOW.

Tutta la programmazione Sky su NOW: ecco le offerte

Con NOW è possibile accedere a cinque diversi piani:

Pass Entertainment disponibile al prezzo di 8,99 euro al mese oppure di 6,99 euro al mese con permanenza minima di 12 mesi

disponibile al prezzo di oppure di con permanenza minima di 12 mesi Pass Entertainment + Pass Cinema disponibile al prezzo di 11,99 euro al mese oppure di 9,99 euro al mese con permanenza minima di 12 mesi

disponibile al prezzo di oppure di con permanenza minima di 12 mesi Pass Entertainment + Pass Cinema + Premium disponibile al prezzo di 14,99 euro al mese oppure di 11,99 euro al mese con permanenza minima di 12 mesi

disponibile al prezzo di oppure di con permanenza minima di 12 mesi Pass Sport disponibile al prezzo di 14,99 euro al mese oppure di 9,99 euro al mese con permanenza minima di 12 mesi

disponibile al prezzo di oppure di con permanenza minima di 12 mesi Pass Sport + Premium disponibile al prezzo di 19,99 euro al mese oppure di 15,99 euro al mese con permanenza minima di 12 mesi

Per l’offerta completa (Pass Entertainment + Pass Cinema + Premium con l’aggiunta del Pass Sport) è previsto un costo complessivo di 29,98 euro al mese che si riduce a 21,98 euro al mese con 12 mesi di permanenza minima. Per sfruttare la promozione è possibile seguire il link qui di sotto.

Ricordiamo che NOW è disponibile:

via browser web

su Smart TV

su smartphone e tablet

su diversi altri dispositivi come console, Amazon Fire TV Stick e Apple TV

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.