Tutte le novità di Firefox 154: cambia AI, sicurezza locale e sviluppo web

Mozilla ha rilasciato Firefox 154 nelle scorse ore, un aggiornamento che combina funzioni basate sull’Intelligenza Artificiale, protezioni di rete più rigorose e correzioni di sicurezza sostanziali.

Per gli utenti Windows, macOS e Linux, l’aggiornamento rappresenta un passaggio cruciale sul fronte della sicurezza. Mozilla ha corretto problemi che interessano componenti come Remote Settings Client, CanvasWebGL, DOM Networking e WebAssembly. Tra le vulnerabilità più critiche spiccano CVE-2026-75874, relativo a un possibile sandbox escape, e CVE-2026-74936, un problema use-after-free nell’implementazione JavaScript di WebAssembly.

Smart Window organizza le schede con l’AI

Firefox 154 evolve Smart Window, il sistema che assiste l’organizzazione delle schede. Il browser può ora individuare gruppi di tab correlate e proporre automaticamente un nome per ciascun gruppo utilizzando un modello LLM cloud. La funzione è in beta a disponibilità limitata, accessibile attualmente solo a utenti negli Stati Uniti e in Canada.

La protezione per l’accesso alla rete locale si estende alle connessioni WebSocket. Firefox richiede ora autorizzazione prima di consentire a una pagina web di aprire connessioni bidirezionali verso dispositivi sulla rete privata dell’utente, riducendo il rischio di comunicazioni silenziose con servizi esposti localmente.

Mozilla ha portato su Mac la funzione di backup del profilo già disponibile su Windows e Linux. Gli utenti possono creare copie locali di segnalibri, impostazioni e dati personali, ripristinandoli anche su piattaforme diverse. Su Windows, Firefox 154 diventa browser supportato per NVIDIA GeForce NOW, permettendo lo streaming di giochi direttamente dal browser.

Traduzioni, icone personalizzate e miglioramenti per cookie, cache e video

Il sistema di traduzione integrato supporta ora i contenuti dentro gli iframe e identifica la lingua a ogni caricamento della pagina. Su Windows, gli utenti possono scegliere icone alternative per l’applicazione dalle impostazioni di Aspetto. Mozilla ha aggiunto il comando rapido Manage AI nella barra degli indirizzi per accedere velocemente alle impostazioni delle funzioni di intelligenza artificiale.

Firefox 154 separa l’esclusione dalla cancellazione dei cookie dalle restrizioni antitracciamento, offrendo controllo più granulare. L’hard reload elimina anche la favicon dalla cache. La ricerca nelle posizioni dei video è significativamente più veloce, mentre la selezione del testo nei PDF rispetta ora le impostazioni di accessibilità del sistema operativo.

Novità CSS, JavaScript e WebRTC per sviluppatori

Il browser introduce le funzioni CSS sibling-index() e sibling-count(), oltre alle proprietà text-box-trim e text-box-edge per controllare lo spazio verticale del testo. JavaScript riceve nuovi metodi per gli iteratori, inclusi chunks() e windows(). Le API WebRTC si ampliano con RTCIceTransport.getSelectedCandidatePair() e l’evento selectedcandidatepairchange per monitoraggio delle connessioni real-time.