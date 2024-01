Tutte le operazioni bancarie a portata di mano con SelfyConto

Cerchi una soluzione bancaria all’avanguardia? SelfyConto è la risposta. Progettato per coloro che cercano efficienza e praticità nella gestione del denaro, questo conto corrente online offre un’esperienza rapida e intuitiva, con costi contenuti e vantaggi speciali per i clienti più giovani.

Il canone di SelfyConto è gratuito per i clienti Under 30, un incentivo davvero significativo per un pubblico più giovane.

Inoltre, tutti gli altri utenti godono di un canone di tenuta conto gratuito per i primi 12 mesi di utilizzo. Dal secondo anno, è previsto un canone mensile di 3,75€, garantendo comunque costi accessibili.

Quali altri vantaggi offre SelfyConto?

Il pacchetto di SelfyConto include una carta di debito gratuita, realizzata al 100% in PVC riciclato, che offre non solo praticità e sicurezza ma anche una scelta sostenibile.

La carta può essere utilizzata per acquisti online e fisici, consentendo pagamenti veloci attraverso vari dispositivi, tra cui smartphone, smartwatch e tablet, grazie a servizi come Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Xiaomi Pay e Swatch Pay.

SelfyConto offre prelievi in contanti gratuiti in area Euro, senza limiti di operazioni, un vantaggio notevole per chi viaggia spesso all’interno dell’eurozona.

Le operazioni bancarie quotidiane, come bonifici, addebiti per utenze, pagamenti di F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche, sono completamente gratuite, eliminando le preoccupazioni per spese nascoste.

Il conto non si limita alle operazioni di base ma offre anche accesso a servizi aggiuntivi, tra cui SelfyCredit Instant, che consente di ottenere prestiti personali in tempi brevi tramite l’app, e Selfy PayTime, che permette di rateizzare i movimenti in addebito sul conto in modo flessibile.

L’apertura di SelfyConto è semplificata grazie all’utilizzo dello SPID, garantendo un processo di registrazione sicuro e veloce.

Con SelfyConto, tutte le operazioni bancarie diventano accessibili e convenienti, rendendo la gestione del denaro un’esperienza senza complicazioni.

