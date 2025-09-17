Tutto il catalogo di Disney Plus da 2,99 euro al mese: ecco la promo flash

Tutto il catalogo di Disney Plus a partire da 2,99 euro al mese. La nuova promo flash è l’occasione giusta per attivare un abbonamento alla piattaforma di streaming, anche per chi in passato ha utilizzato il servizio e oggi non ha una sottoscrizione attiva.
Con la promo disponibile fino al 27 settembre, infatti, è possibile accedere a tutti i piani in listino con prezzo scontato per 3 mesi. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Disney Plus.
Cosa prevede l’offerta
Con Disney Plus è possibile ottenere oggi uno sconto per i primi 3 mesi (senza alcun vincolo di rinnovo). Ecco le offerte:
- piano Standard con pubblicità al costo di 2,99 euro al mese
- piano Standard senza pubblicità al costo di 5,99 euro al mese
- piano Premium al costo di 9,99 euro al mese
Al termine del periodo a prezzo scontato, nel caso in cui l’utente non disattivi il rinnovo automatico, si applicherà il prezzo di listino vigente al momento del rinnovo dell’abbonamento.
Ricordiamo che i piani Standard permettono l’accesso ai contenuti in Full HD mentre il piano Premium garantisce l’accesso anche al 4K. A cambiare è anche il numero di dispositivi da cui ci si può collegare in contemporanea (2 per i piani Standard e 4 per il piano Premium).
Tutte e tre le versioni, in ogni caso, permettono l’accesso all’intero catalogo della piattaforma, con tanti film e serie TV da guardare in streaming, senza limitazioni di alcun tipo.
L’offerta in corso è valida solo fino al prossimo 27 settembre e può essere attivata anche da chi ha già utilizzato in passato il servizio. Per accedere subito alla promo basta premere sul banner qui di sotto e seguire una veloce procedura di attivazione.