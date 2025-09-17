Tutto il catalogo di Disney Plus da 2,99 euro al mese: ecco la promo flash

Tutto il catalogo di Disney Plus a partire da 2,99 euro al mese. La nuova promo flash è l’occasione giusta per attivare un abbonamento alla piattaforma di streaming, anche per chi in passato ha utilizzato il servizio e oggi non ha una sottoscrizione attiva.

Con la promo disponibile fino al 27 settembre, infatti, è possibile accedere a tutti i piani in listino con prezzo scontato per 3 mesi. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Disney Plus.

Cosa prevede l’offerta

Con Disney Plus è possibile ottenere oggi uno sconto per i primi 3 mesi (senza alcun vincolo di rinnovo). Ecco le offerte:

piano Standard con pubblicità al costo di 2,99 euro al mese

al costo di piano Standard senza pubblicità al costo di 5,99 euro al mese

al costo di piano Premium al costo di 9,99 euro al mese

Al termine del periodo a prezzo scontato, nel caso in cui l’utente non disattivi il rinnovo automatico, si applicherà il prezzo di listino vigente al momento del rinnovo dell’abbonamento.

Ricordiamo che i piani Standard permettono l’accesso ai contenuti in Full HD mentre il piano Premium garantisce l’accesso anche al 4K. A cambiare è anche il numero di dispositivi da cui ci si può collegare in contemporanea (2 per i piani Standard e 4 per il piano Premium).

Tutte e tre le versioni, in ogni caso, permettono l’accesso all’intero catalogo della piattaforma, con tanti film e serie TV da guardare in streaming, senza limitazioni di alcun tipo.

L’offerta in corso è valida solo fino al prossimo 27 settembre e può essere attivata anche da chi ha già utilizzato in passato il servizio. Per accedere subito alla promo basta premere sul banner qui di sotto e seguire una veloce procedura di attivazione.