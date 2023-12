Tutto il mondo di ChatGPT racchiuso in un corso di 12,99 euro

Se sei appassionato di tecnologia e desideri ampliare le tue competenze nell’intelligenza artificiale, c’è un’opportunità che fa al caso tuo: Udemy, la piattaforma di formazione online leader nel settore, offre uno sconto esclusivo dell’84% sul corso completo di ChatGPT, disponibile a 12,99 euro anziché 79,99. Un risparmio significativo che ti consente di investire in te stesso e aprirti a nuove opportunità professionali e creative.

Requisiti e descrizione del corso di ChatGPT

Per accedere al corso, è sufficiente avere a disposizione un computer o un dispositivo con una connessione Internet stabile e possedere una conoscenza di base di informatica. Il corso, della durata di oltre 10 ore, copre una vasta gamma di argomenti, fornendo un’esperienza completa e approfondita sull’utilizzo di ChatGPT.

Dall’applicazione nel copywriting al supporto agli studenti, passando per il marketing, la salute e il benessere, la psicologia, la finanza, il lavoro e la carriera, l’utilizzo di ChatGPT si estende a molteplici contesti, offrendoti un ventaglio di opportunità senza precedenti.

Il corso include contenuti speciali esclusivi, tra cui l’ebook “I 50 migliori PROMPTS per ChatGPT!”. Questi prompts sono fondamentali per ottenere risposte accurate e pertinenti, consentendoti di sfruttare ChatGPT in ogni sua sfaccettatura e migliorare notevolmente la tua produttività.

Con l’acquisto del corso, avrai accesso illimitato al materiale didattico, per seguire le lezioni in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo. Al termine, riceverai un certificato di completamento, attestando le tue nuove competenze e aprendo la strada a nuove opportunità professionali.

Il corso offre un’ampia panoramica sull’intelligenza artificiale e su come utilizzare ChatGPT per generare testo, rispondere a domande e fornire assistenza virtuale. Attraverso 11 ore di video on-demand, 2 articoli informativi e 3 risorse scaricabili, acquisirai competenze avanzate e sarai in grado di integrare ChatGPT nei tuoi progetti futuri: approfitta della promozione e ottieni l’accesso illimitato a soli 12,99 euro.

