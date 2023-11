Tutto quello che c'è da sapere su ChatGPT: corso a soli 9,99 euro

Se sei appassionato di tecnologia e desideri esplorare le potenzialità dell’intelligenza artificiale, non perdere l’occasione di accedere al corso online “ChatGPT – Il Mega Corso” disponibile sulla piattaforma Udemy a soli 9,99 euro invece di 79,99, con uno sconto imperdibile dell’88%.

Un’esperienza completa con ChatGPT

Prima di immergerti nelle videolezioni fornite dal corso, assicurati di avere a disposizione un computer o un dispositivo simile con una connessione Internet. Inoltre, è consigliata una conoscenza di base in informatica per eseguire esempi pratici e testare le applicazioni con successo.

Questo corso offre un’approfondita esplorazione delle molteplici applicazioni di ChatGPT nella vita quotidiana. Con oltre 10 ore di video on-demand ad accesso illimitato, 2 articoli informativi e 3 risorse scaricabili, sarai guidato attraverso gli ambiti in cui ChatGPT può fare davvero la differenza.

Le lezioni ti insegneranno a sfruttare l’Intelligenza Artificiale di OpenAI per il copywriting, creando testi accattivanti e coinvolgenti per il web e la pubblicità, ma anche per migliorare le tue strategie di marketing, aumentare la visibilità online e persino fornire informazioni sulla salute, il benessere e la psicologia.

Con l’acquisto del corso, riceverai contenuti speciali che non troverai altrove, tra cui l’ebook “I 50 migliori PROMPTS per ChatGPT!”. Un prompt ben formulato è la chiave per ottenere risposte accurate e pertinenti e questo ebook ti guiderà attraverso suggerimenti preziosi per ottimizzare la tua esperienza.

Questo corso è pensato per chi desidera acquisire una conoscenza approfondita di ChatGPT e delle sue funzionalità. Se sei uno studente, un professionista del settore informatico o un appassionato di tecnologia, questo corso ti fornirà gli strumenti necessari per integrare ChatGPT in progetti di intelligenza artificiale più ampi.

Il corso include accesso su dispositivo mobile e TV, consentendoti di apprendere ovunque tu sia. Inoltre, al termine del percorso, riceverai un certificato di completamento che attesterà le tue competenze acquisite. Approfitta della promozione lanciata da Udemy a tempo limitato: “ChatGPT – Il Mega Corso” è disponibile su Udemy a soli 9,99 euro invece di 79,99, come da listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.