Michele Nasi
Pubblicato il 29 dic 2025
TuxMate: il Ninite per Linux che ti installa 150+ app in un clic senza perdere tempo!

Una delle sfide più comuni per chi installa una nuova distribuzione Linux è replicare rapidamente il proprio ambiente di lavoro preferito, senza dover ricordare manualmente decine di pacchetti e applicazioni. Per gli utenti Windows, strumenti gratuiti come Ninite hanno reso questa operazione semplice e immediata. Tanto che Microsoft si è ispirata a Ninite per consentire l’installazione di app multiple tramite lo Store. Fino a poco tempo fa, una soluzione come Ninite mancava all’appello su Linux.

La risposta moderna alla necessità di installare programmi su Linux si chiama TuxMate, un installer web-based che genera script personalizzati per installare applicazioni su più distribuzioni contemporaneamente.

Cos’è TuxMate: installare programmi Linux in automatico

TuxMate è uno strumento open source (licenza GNU GPLv3) che permette di creare rapidamente uno script di installazione specifico per la distribuzione Linux in uso.

È uno strumento pensato per gli utenti che installano di frequente nuove macchine Linux; vogliono automatizzare la configurazione di un ambiente di sviluppo o produttivo; non hanno intenzione di perdere tempo a cercare pacchetti specifici o a configurare repository aggiuntivi.

L’interfaccia Web di TuxMate è semplice e intuitiva, con navigazione tramite tasti Vim (h, j, k, l), rendendo la selezione delle applicazioni veloce anche per gli utenti esperti.

Installazione automatica programmi Linux

Distribuzioni supportate

TuxMate si distingue per la sua compatibilità multi-distro e per il supporto sia ai package manager nativi sia a quelli universali:

Tipo Distribuzione / Tool
Debian-based Ubuntu, Debian (apt)
Arch-based Arch Linux (pacman + AUR)
RPM-based Fedora (dnf), openSUSE (zypper)
Nix NixOS (nix-env)
Universal Flatpak, Snap

Grazie a questa ampia compatibilità, TuxMate può gestire installazioni da zero su quasi tutte le principali distribuzioni Linux, integrando repository esterni come AUR su Arch o RPM Fusion su Fedora.

Selezione distribuzione Linux TuxMate

Oltre 150 applicazioni supportate

Il cuore di TuxMate è il suo catalogo applicazioni, con oltre 150 programmi suddivisi in categorie che spaziano dal browser alle suite office, dagli strumenti di sviluppo al software creativo, fino a utility di rete e sicurezza.

Ma più che un semplice elenco, lo strumento genera script intelligenti: rileva pacchetti già presenti, gestisce automaticamente repository aggiuntivi, esegue installazioni parallele e include retry automatici in caso di problemi di rete. Il tutto è accompagnato da output colorati, barre di progresso e stime dei tempi di completamento, così da avere sempre il pieno controllo dell’installazione software.

Non è solo la quantità a rendere interessante il catalogo, ma anche la qualità dell’integrazione: lo strumento indica chiaramente quali pacchetti sono disponibili sulla distribuzione selezionata e fornisce istruzioni dettagliate per quelli non immediatamente installabili.

Dashboard TuxMate come Ninite: scelta programmi Linux da installare

Architettura tecnica e sviluppo moderno

Dal punto di vista tecnologico, TuxMate è costruito con Next.js 16, React 19 e TypeScript, accompagnati da Tailwind CSS, Framer Motion e GSAP per interazioni fluide e responsive. Il progetto è  facilmente distribuibile anche tramite Docker, rendendolo accessibile sia a sviluppatori singoli sia a team più strutturati.

Grazie a TuxMate, ci si assicura non soltanto una UI moderna e reattiva, ma uno strumento flessibile e versatile che permette di integrare facilmente nuove funzionalità, come la ricerca in tempo reale, i filtri avanzati e la compatibilità con CI/CD.

La struttura modulare dello script generato consente inoltre di aggiungere pacchetti o repository senza rischiare conflitti con l’ambiente esistente.

Esperienza d’uso

Utilizzare TuxMate è semplice e veloce: dopo aver selezionato la distribuzione desiderata, si naviga tra le categorie di applicazioni, si selezionano i programmi e si copia il comando generato oppure si scarica lo script completo. A questo punto, basta eseguirlo sulla macchina Linux per avere un ambiente pronto all’uso in pochi minuti.

Come evidenziato in precedenza, ogni script è ottimizzato per gestire errori, progressi e output dettagliati, fornendo al contempo indicazioni chiare su eventuali pacchetti mancanti o non disponibili. Per gli utenti avanzati, la possibilità di personalizzare lo script permette di integrare tool aggiuntivi o configurazioni specifiche per ciascun sistema.

Futuro e roadmap

Il team di sviluppo di TuxMate ha già completato le funzionalità principali, ma il progetto guarda avanti. Sono previsti aggiornamenti come supporto per Windows (Winget) e macOS (Homebrew), salvataggio delle configurazioni predefinite e profili personalizzati, condivisione di configurazioni via URL, PWA per utilizzo offline e integrazione con dotfiles. L’obiettivo è creare uno strumento universale, capace di automatizzare la predisposizione rapida di qualsiasi ambiente di lavoro, indipendentemente dalla piattaforma.

Con la continua espansione del catalogo delle applicazioni Linux supportate e l’inclusione di nuove distribuzioni come Gentoo, Void e Alpine, TuxMate punta a diventare un punto di riferimento definitivo per amministratori IT, sviluppatori e utenti Linux appassionati di efficienza e automazione.

