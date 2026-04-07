Arriva la TV con DisplayPort: supporto 4K a 180 Hz

L’integrazione di interfacce video ad alte prestazioni nei televisori segue da anni una traiettoria piuttosto stabile: HDMI domina senza rivali, mentre altre soluzioni restano confinate al mondo PC. L’arrivo della serie Hisense UR9 2026 introduce però una deviazione interessante: per la prima volta su un TV di fascia alta compare un ingresso DisplayPort, veicolato tramite USB-C, capace di gestire segnali 4K fino a 180 Hz. È una scelta che rompe una consuetudine consolidata e che si inserisce in un momento in cui gaming su grande schermo e produzione creativa richiedono requisiti sempre più spinti, sia in termini di frequenza di refresh che di profondità colore.

Negli ultimi anni, lo standard HDMI ha raggiunto un livello di maturità elevato con la versione 2.1, che supporta 4K a 120 Hz, Variable Refresh Rate e larghezze di banda fino a 48 Gbps.

Parallelamente, DisplayPort ha continuato a evolvere nel segmento desktop: la versione 1.4 con DSC e la più recente 2.1 permettono configurazioni a frequenze superiori, spesso preferite dagli utenti PC più esigenti. Il risultato è una netta separazione tra due mondi che ora Hisense tenta di avvicinare.

DisplayPort su TV: una scelta tecnica fuori dagli schemi

L’adozione di un ingresso DisplayPort su un TV resta un evento raro. Nel caso della serie UR9 di Hisense, la porta non è fisica in formato standard ma viene esposta tramite connettore USB-C compatibile con Alternate Mode. In pratica, il segnale video sfrutta il protocollo DisplayPort incapsulato sul connettore USB-C, con pieno supporto alle funzionalità tipiche delle GPU moderne.

La presenza di questa interfaccia sembra legata a una limitazione hardware: il controller utilizzato gestisce solo tre ingressi HDMI 2.1 invece dei quattro normalmente presenti sui modelli premium. L’aggiunta di DisplayPort consente di predisporre un quarto ingresso ad alte prestazioni, senza riprogettare l’intera architettura del sistema di switching video.

Dal punto di vista pratico, DisplayPort permette di raggiungere configurazioni come 4K a 180 Hz, valori che superano le capacità tipiche dell’HDMI 2.1 in assenza di compressione avanzata. Per chi utilizza una GPU dedicata, soprattutto in ambito gaming o grafico, questo significa sfruttare pienamente il refresh elevato senza compromessi.

RGB mini-LED: retroilluminazione evoluta e gamut esteso

Nella serie UR9 2026, Hisense introduce anche una variante di retroilluminazione mini-LED in configurazione RGB, dove ogni zona di backlight integra LED rossi, verdi e blu anziché una singola sorgente bianca. Il funzionamento si avvicina a una sorta di immagine a bassa risoluzione generata dalla retroilluminazione, poi raffinata dal pannello LCD sovrastante.

L’architettura offre benefici tangibili, tra cui una copertura più ampia del gamut, ovvero l’insieme dei colori che il dispositivo è in grado di riprodurre, permettendo una resa cromatica più ricca e precisa, con valori dichiarati superiori al 100% dello spazio colore BT.2020 e riduzione dell’effetto blooming, cioè la diffusione indesiderata della luce nelle aree circostanti, grazie a una gestione più accurata e puntuale dell’illuminazione.

Nei test precedenti su modelli simili, come UX116, si sono osservati valori attorno al 92,6%, già nettamente superiori al 75-78% tipico dei mini-LED tradizionali.

La luminosità rappresenta un altro punto chiave: picchi fino a 5.000 nit nei modelli più grandi permettono una resa HDR estremamente incisiva, con supporto ai principali formati come Dolby Vision, HDR10+ e HLG. In ambienti luminosi, la combinazione tra alta luminanza e rivestimento antiriflesso leggermente opaco consente una visione efficace anche durante il giorno.

Gaming ad alte prestazioni: refresh elevato e sincronizzazione adattiva

Il televisore integra tecnologie come AMD FreeSync, fondamentali per sincronizzare il frame rate della GPU con quello del pannello, riducendo tearing e stuttering. Anche se la certificazione ufficiale G-Sync non è sempre garantita, molti modelli Hisense risultano compatibili a livello pratico.

La latenza contenuta, spesso inferiore ai 10 ms nelle modalità dedicate, rende il dispositivo adatto anche a sessioni competitive. I menu di configurazione includono opzioni per regolare rapidamente VRR, input lag e profili HDR, elementi ormai imprescindibili per un utilizzo gaming evoluto.

Il fattore dimensionale resta però un limite: con diagonali da 65 a 100 pollici, l’uso come monitor tradizionale è poco realistico. L’impiego più coerente riguarda configurazioni da salotto, dove un PC gaming ad alte prestazioni sostituisce la console e sfrutta il grande formato.

Applicazioni creative e limiti pratici

L’inclusione di DisplayPort apre scenari anche per chi lavora con contenuti grafici e video.

La combinazione tra alta frequenza di aggiornamento, ampia copertura cromatica e supporto a profondità colore elevate, rende il TV utilizzabile come display di riferimento per editing e color grading, almeno in contesti non strettamente professionali.

Resta però qualche vincolo: la calibrazione precisa su pannelli di grandi dimensioni richiede strumenti adeguati e ambienti controllati; inoltre, la densità di pixel su diagonali elevate riduce la nitidezza percepita rispetto a monitor più piccoli a pari risoluzione.

Il prezzo, che parte da circa 3.499 dollari per il modello da 65 pollici, colloca la serie UR9 in una fascia premium. Non si tratta di una soluzione per tutti, ma di un prodotto che sperimenta una convergenza tra televisori e display ad alte prestazioni, introducendo elementi che potrebbero influenzare le future generazioni di schermi.