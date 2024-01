Udinese-Lazio: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Udinese e Lazio si affrontano entrambe rinvigorite dalle vittorie ottenute nell’ultima giornata rispettivamente contro Bologna e Frosinone. Ora, entrambe le squadre non vogliono interrompere il percorso positivo intrapreso: i friulani per la salvezza, i biancocelesti per puntare all’Europa.

La partita avrà inizio alle ore 15 e potrai vederla qui in diretta streaming su DAZN.

Udinese-Lazio in streaming: le probabili formazioni

Per i padroni di casa, sembra probabile che Lovric occupi il centro del campo, affiancato da Walace e Payero. Samardzic, oggetto di voci di mercato, potrebbe ancora trovarsi in panchina. Sulle fasce, Ebosele e Kamara dovrebbero presidiare gli esterni, con Zemura ancora fuori. In attacco, Pereyra supporterà Lucca, mentre in difesa ci sono delle conferme per Kristensen, Perez e Ferreira, con Okoye tra i pali.

Per la Lazio, Romagnoli è pronto a tornare in difesa, avendo superato i problemi muscolari al polpaccio. Lazzari e Marusic saranno i terzini, con Provedel tra i pali.

A centrocampo, Rovella sarà affiancato da Guendouzi e Kamada, mentre Luis Alberto sarà assente a causa di un infortunio. In attacco, l’assenza di Immobile per problemi muscolari darà spazio a Castellanos al centro del tridente, affiancato da Zaccagni e uno tra Felipe Anderson e Isaksen, con quest’ultimo che potrebbe partire dalla panchina.

