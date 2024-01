Udinese-Milan: le probabili formazioni e dove vederla in streaming

Udinese e Milan si affrontano per l’anticipo serale del sabato della 21esima giornata di Serie A. Per i friulani la necessità di fare punti per allontanare la zona pericolosa della classifica. Il Milan cerca un altro successo per consolidare il terzo posto e, zitto zitto, provare ad avvicinare Inter e Juventus.

Udinese-Milan in streaming: le probabili formazioni

L’Udinese torna alla Dacia Arena per affrontare il Milan con una formazione che sembra aver trovato stabilità nelle ultime uscite. Cioffi, secondo le indicazioni attuali, non apporterà grandi cambiamenti al suo undici titolare. Okoye si conferma come la scelta principale in porta, superando Silvestri nelle gerarchie.

In difesa, Joao Ferreira, Nehuen Perez e Kristensen sembrano formare un trio solido, con il possibile ballottaggio tra Kristensen e Giannetti. Sulle fasce, Ebosele sulla destra e Kamara in vantaggio su Zemura a sinistra.

Il centrocampo vedrà Walace nella posizione di regista, affiancato da Lovric e uno tra Payero e Samardzic, con quest’ultimo che rappresenta la scelta più incerta per Cioffi. In attacco, la coppia Pereyra-Lucca.

Dall’altra parte, Pioli sembra intenzionato a mantenere invariata la formazione che ha ottenuto i tre punti contro la Roma, tenendo conto delle numerose assenze per infortunio e convocazioni internazionali.

La formazione confermata sarà un 4-2-3-1, con Maignan tra i pali e Calabria, Kjaer, Gabbia e Theo Hernandez a comporre la difesa. A centrocampo, Reijnders, Adli e Loftus-Cheek, mentre in attacco Pulisic, Leao e Giroud si preparano a mettere a dura prova la difesa avversaria. Florenzi rientra tra i convocati.

