Udinese-Roma: le probabili formazioni e dove vederla in streaming

Rinvigorita dal successo esterno ottenuto nell’andata dei quarti di finale di Europa League contro il Milan, e dal derby vinto la scorsa settimana, la Roma si presenta sul campo dell’Udinese con le motivazioni a mille. Obiettivo 3 punti per continuare a mettere pressione sul quarto posto, anche se è praticamente certo ormai che anche la quinta posizione basterebbe quest’anno per qualificarsi alla nuova Champions League.

D’altra parte, l’Udinese ha raccolto solo 1 punto nelle ultime 3 partite e non vuole distrarsi per evitare di finire invischiato pienamente nella zona retrocessione.

La partita si giocherà domenica 14 aprile alle ore 18 e potrai vederla in diretta streaming su DAZN.

Udinese-Roma in streaming: le probabili formazioni

Cioffi ha recuperato Lucca dopo la squalifica: alle sua spalle giocherà Pereyra vista l’indisponibilità di Lovric e Thauvin. Conferma per Kristensen in difesa affiancato dagli immancabili Perez e Bijol. Samardzic, Walace e Zarraga giocheranno a centrocampo: Ferrara ed Ehizibue si giocano un posto sulla destra.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Joao Ferreira, Zarraga, Wallace, Samardzic, Kamara; Pereyra; Lucca; All. Cioffi

Inevitabile turnover per la Roma che pensa al ritorno di Europa League. Riposo in vista per Mancini (ma potrebbe giocare), Cristante, Pellegrini e Dybala. Davanti giocherà Baldanzi. Si rivede Ndicka dopo la squalifica.

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Ndicka, Angelino; Bove, Paredes, Aouar; Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy; All. De Rossi

Calcio d’inizio domenica 14 aprile alle ore 18. Non perderti la diretta streaming su DAZN.