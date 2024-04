Ultimi giorni di promo con Credem Link: come ottenere 100 euro in Buoni Amazon

Stanco dei soliti conti correnti banali e privi di vantaggi reali? Credem Link è qui per rivoluzionare il tuo modo di gestire il denaro! Questo innovativo conto online ti offre un mix perfetto di praticità, convenienza e sicurezza, il tutto arricchito da un’incredibile promozione che ti lascerà senza fiato: fino a 100 euro in Buoni Amazon e non solo! Ma mancano pochi giorni alla scadenza.

Per aderire alla promo, devi aprire online il conto entro il 30 aprile 2024 utilizzando il codice CREDEM100. Poi, inizia a fare la tua spesa quotidiana con la carta di debito Credemcard associata al conto: tra maggio e agosto, per ogni 200€ spesi, riceverai un Buono Regalo Amazon.it da 25€, fino a un massimo di 4 buoni per un totale di 100€. I vantaggi di questo conto non finiscono qui!

Mancano pochi giorni per ottenere 100€ in Buoni Amazon

Diciamo subito che il conto Credem Link è a canone zero per sempre. Inoltre, hai anche a disposizione:

carta di debito Credemcard inclusa nel canone, che ti permette di prelevare, fare acquisti online e in negozio in tutto il mondo, anche con il tuo smartphone. Scegli tra il circuito internazionale Mastercard o quello nazionale Pagobancomat;

gestione semplice e intuitiva del conto grazie all’Internet Banking e all’ App Credem Mobile , tramite i quali potrai pagare bollettini, ricaricare il telefono, controllare il saldo e tanto altro;

, tramite i quali potrai pagare bollettini, ricaricare il telefono, controllare il saldo e tanto altro; apertura veloce del conto in pochi minuti e da casa tua con un semplice documento d’identità o con SPID ;

; sicurezza ai massimi livelli grazie a sistemi di protezione all’avanguardia, come il riconoscimento biometrico e la Firma Elettronica ;

; assistenza clienti sempre al tuo fianco 24 ore su 24.

Mancano ormai pochi giorni alla scadenza della promo. Se vuoi ottenere i 100 euro in Buoni Amazon, ti conviene aprire il conto adesso cliccando sul bottone qui sotto.