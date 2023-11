Un anno di canone gratis con ControCorrente di IBL: la scelta ecologica e conveniente

Con le innumerevoli offerte bancarie disponibili, può essere un compito davvero impegnativo trovare un conto corrente che non solo sia conveniente ma offra anche vantaggi ai clienti che hanno fiducia nella banca.

Ecco perché IBL Banca ha lanciato ControCorrente, il conto corrente che rivoluzionerà il modo in cui vedi le tue finanze.

Tra il 17 giugno 2023 e il 17 gennaio 2024 ControCorrente presenta un’offerta speciale per i nuovi clienti: un anno intero di canone gratuito.

Tuttavia, il vero vantaggio di ControCorrente risiede nel suo rendimento lordo promozionale, che può arrivare al tasso di interesse del 3,30% a seconda del saldo liquido giornaliero.

I due piani di conto di ControCorrente IBL

ControCorrente ha sviluppato due piani distinti pensati per venire incontro alle tue esigenze finanziarie: “Semplice” e “Straordinario”.

Il piano “Semplice”, disponibile gratuitamente (invece dei soliti 2 euro al mese), ti permette di eliminare il canone mensile ed effettuare con facilità operazioni semplici come bonifici e prelievi.

In questo piano è inclusa una carta di debito gratuita accompagnata da una serie di servizi vantaggiosi. Inoltre, ti vengono concessi due prelievi gratuiti al mese e un bonifico online gratuito.

ControCorrente vanta uno dei rendimenti promozionali lordi più competitivi attualmente disponibili sul mercato.

Il funzionamento è il seguente: per importi fino a 50.000 euro il rendimento è del 3,30%, per importi compresi tra 50.000 euro e 150.000 euro il rendimento è del 3,00%, e per importi superiori a 150.000 euro il rendimento è del 2,50%.

Se cerchi un pacchetto più completo, il piano “Straordinario” è quello da scegliere, al prezzo di 4 euro al mese anziché 8 euro al mese.

Oltre alla carta di debito gratuita, hai anche la possibilità di ottenere una carta di credito a una tariffa scontata.

Questo pacchetto ti consente di effettuare fino a 5 prelievi al mese e tutti i trasferimenti online sono inclusi. Inoltre, avrai accesso a vari servizi, inclusi bonifici bancari istantanei e a prezzi ragionevoli.

Cosa aspetti? Apri subito Conto ControCorrente per non perdere tutti i vantaggi dell’attuale promozione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.