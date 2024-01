Un metodo infallibile per imparare l'inglese? EF English Live!

Conoscere l’inglese in una società globalizzata come la nostra è fondamentale. Se devi imparare questa lingua per motivi lavorativi, ti occorre un metodo infallibile, come quello proposto da EF English Live.

Offrendo un corso di inglese online, EF English Live promette non solo efficacia, ma anche un’esperienza di apprendimento personalizzata e flessibile.

EF English: metodologia avanzata e garanzia di soddisfazione

EF English Live usa una metodologia di insegnamento studiata nei minimi particolari e supportata anche da ricerche scientifiche. La “Garanzia di Soddisfazione” significa fiducia totale nell’efficacia del metodo.

Nel caso in cui gli studenti non sono soddisfatti dei metodi di insegnamento dell’inglese, potranno richiedere dopo 12 settimane di corso il rimborso totale.

Uno dei punti di forza di EF English Live è la flessibilità. In questo modo, gli studenti possono imparare da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Sia gli insegnanti che le classi sono disponibili 24/7, per andare incontro alle diverse esigenze lavorative o di studio dei partecipanti.

Al di là dei livelli elevati d’istruzione, EF English Live rilascerà certificazioni internazionali come TOEIC e TOEFL, che vanno ad arricchire il percorso degli studenti nell’imparare l’inglese.

Ogni studente verrà sottoposto a una valutazione iniziale molto accurata tramite il test EFSET, in modo che possa iniziare il corso in base al livello di competenza.

Il metodo di insegnamento sviluppato da EF English Live si deve a un team di ricercatori di Education First.

Inoltre, gli insegnanti sono altamente qualificati e sempre disponibili a dare supporto agli studenti durante lezioni. A proposito di quest’ultime: vengono organizzate in gruppo ogni 30 minuti, ma sono anche disponibili lezioni private e personalizzate.

Grazie a un metodo di insegnamento studiato in modo dettagliato, alla garanzia di soddisfazione e al successo garantito, EF English Live è senza dubbio il mezzo migliore per coloro che vogliono imparare perfettamente l’inglese.

