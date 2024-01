Un software permetterà di gestire Netflix con il tuo smartwatch

Qualche decennio fa, il telecomando ha rappresentato un passo enorme per quanto riguarda il rapporto tra utente e TV.

Oggi, questa connessione potrebbe essere ulteriormente rivoluzionata da un software che verrà presentato in occasione dell’attesissimo CES 2024 di Las Vegas.

Stiamo parlando del progetto noto come Doublepoint, un programma ideato da una startup finlandese che promette di trasformare smartwatch watchOS in una sorta di telecomando universale da polso.

Il tutto avviene attraverso una connessione Blueetoth e, stando agli sviluppatori, potrebbe permettere di compiere azioni anche complesse con un semplice tocco di dita, con una rotazione del polso e altre azioni alla portata di chiunque.

In una delle demo proposte in queste ore, Doublepoint ha dimostrato di poter controllare cursori sui display, così come di navigare su Netflix fungendo da vero e proprio telecomando da polso. A rendere ancora più interessante il software è il suo funzionamento con il sistema di tracciamento oculare e con RayCasting, il che apre scenari molto interessanti per il futuro.

Più che smartwatch dei veri e propri “telecomandi da polso”: ecco Doublepoint

Sebbene i comandi gestuali per dispositivi da polso non siano una novità assoluta (il doppio tap su Apple Watch su tutti), quanto proposto dalla startup in questione ampia notevolmente la fetta d’utenza che può avere accesso a tale tecnologia.

Per esempio, tutto ciò potrebbe portare a rendere quasi del tutto inutili tastiere e mouse, con i gesti che potrebbero consentire il controllo di un personal computer senza questi tipi di periferiche.

Doublepoint sarà ufficialmente lanciato nel corso della prima metà del 2024 e, con tutta probabilità, dovrà passare molto tempo prima che questa tecnologia sia integrata in modo massiccio sugli smartwatch in commercio. Nonostante ciò, vi sono forti possibilità che ciò avvenga. A testimonianza di ciò, gli sviluppatori hanno già stretto un’importante partnership con Qualcomm, celebre produttore di chip.