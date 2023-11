Una connessione Internet ottimizzata per meno di 1,55 euro al mese con una VPN

Non è semplice disporre di una connessione Internet ottimizzata, non almeno se ci si rivolge agli operatori classici. Ne sanno qualcosa gli appassionati di gaming, spesso alle prese con il fastidioso buffering in determinate fasi. Inoltre, lo stesso discorso vale per le persone che seguono le serie TV, i film e gli eventi sportivi in streaming. La soluzione? Attivare un servizio VPN come Atlas VPN.

Oggi Atlas VPN è la migliore VPN per rapporto qualità-prezzo. A un costo di gran lunga inferiore rispetto alla concorrenza, infatti, offre una connessione Internet ottimizzata per il gaming e lo streaming, garantendo elevati standard di sicurezza e privacy.

Connessione Internet ottimizzata con Atlas VPN (1,54€/mese per 2 anni)

Al di là del prezzo ultra-concorrenziale, il principale punto di forza del servizio VPN di Atlas sono gli oltre 1.000 server premium presenti in tutte le aree del mondo. Sono server ottimizzati per il gaming e per lo streaming video, che offrono una sicurezza eccellente.

Lo staff di Atlas ha lavorato in maniera incessante per potenziare i suoi tunnel, al fine di garantire ai clienti un’esperienza piacevole e senza interruzioni. Grazie ad una tecnologia avanzata, i server di Atlas VPN risolvono i problemi di buffering e lag in modo definitivo.

A questo si aggiunge una ferrea politica no-log, per assicurare la massima trasparenza nei confronti degli utenti. Soltanto quest’ultimi hanno accesso ai loro contenuti, nessuna azienda – né Atlas né di terze parti – può accedervi.

Puoi attivare Atlas VPN a partire da 1,54€ al mese per 2 anni grazie all’offerta di oggi, che prevede sconti fino all’86%. In più, se attivi oggi il servizio, hai diritto a 6 mesi extra in regalo.

