Una eSIM gratuita subito attivabile anche dall'Italia: ecco Firsty

Le eSIM saranno sempre più protagoniste nel panorama delle telecomunicazioni. Abbiamo detto che Google si sta attivando per semplificare l’attivazione delle eSIM su Android con un tocco, grazie alla collaborazione instaurata con Thales.

D’altra parte svincolarsi dalle SIM fisiche significa per utilizzare la tariffa migliore in Italia e negli altri Paesi, con la possibilità di cambiare operatore in modo semplice e veloce nonché di attivare le offerte tariffarie migliori dove e quando servono.

Una eSIM per le situazioni di emergenza: cos’è e come funziona Firsty

L’idea dei fondatori di Firsty è sicuramente vincente. Proprio facendo leva sulla “libertà d’azione” assicurata dai profili di connessione mobile gestibili via software, Firsty gioca la carta della eSIM gratuita, utilizzabile nei Paesi dell’Unione Europea, negli USA, Regno Unito, Turchia e Svizzera.

Si tratta di un servizio freemium perché, attivandolo tramite app Android o iOS sui dispositivi compatibili, ogni utente può richiedere e ottenere subito una eSIM gratis valida solo ed esclusivamente per il traffico dati (non supporta né chiamate né SMS).

Il vantaggio, però, è che indipendentemente dal Paese in cui ci si trova, si possono inviare e ricevere dati, seppur con una limitazione piuttosto severa in termini di velocità di trasferimento dati (spesso non si superano i 300 kbps…). Di fatto quindi, Firsty Free – quindi il profilo gratuito senza obbligo di specificare alcuna carta di credito – appare utile al momento soltanto in situazioni di emergenza. Inoltre, per poter accedere al servizio è necessario guardare uno spot pubblicitario: la società spiega che è necessario per sovvenzionare il servizio e fornirlo indiscriminatamente a ogni richiedente.

I profili a pagamento consentono invece di “far evolvere” la eSIM trasformandola in una scheda mobile solo dati decisamente più affidabile e performante. Utile quando non ci fosse una rete WiFi nelle immediate vicinanze.

Chi sono i fondatori di Firsty e come nasce l’idea della eSIM gratis

Firsty entra a pieno titolo nel panorama delle startup tecnologiche emergenti. Fondata nel 2023 da Vince Vissers e Gauthier Thierens, entrambi ex product manager di Adyen, la società nasce e ha sede ad Amsterdam. Ha inoltre già ricevuto una serie di finanziamenti da parte di una cordata guidata da Marcel Smits e Godert Vinkesteijn, ex-CFO di KPN, insieme a Patrick Stal, ex responsabile marketing di Uber e N26.

La missione di Firsty è portare innovazione nel mondo della connettività mobile transfrontaliera per i consumatori a livello globale. Affrontando un mercato al dettaglio sottoservito, la società vorrebbe offrire una soluzione incentrata sul cliente, contrastando i costi di roaming che, lo ricordiamo, non interessano i cittadini europei che si muovono nei Paesi dell’Unione, seppur con alcune limitazioni legate al volume del traffico dati gestibile all’estero. In un altro articolo abbiamo visto come calcolare i gigabyte disponibili per il roaming in Europa, a vantaggio di chiunque – per esempio – abbia una SIM italiana.

L’app Firsty è dichiarata ancora in versione beta con la copertura globale della eSIM che sarà introdotta, a detta dei portavoce della società, entro la fine di marzo 2024.

Firsty Free è presentata come il miglior modo per ottenere accesso gratuito a messaggistica, email e chiamate con una singola eSIM valida in tutto il mondo: non è escluso che quei 300 kbps di banda rilevati di media nei primi test possano crescere.

Un progetto comunque da seguire e tenere presente, osservandone le evoluzioni, nel corso dei mesi a venire. L’app per Android è scaricabile da qui; quella per iOS è sull’App Store della Mela.

Le immagini nell’articolo sono tratte dal sito ufficiale di Firsty.