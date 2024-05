Una primavera ricca di sport sulla Rai: come vedere tutto dall'estero

Appassionati di sport che vivete all’estero o avete in programma un soggiorno fuori dall’Italia nelle prossime settimane/mesi, a rapporto. Se ancora non lo sapete, la Rai offrirà la visione di numerosi appuntamenti sportivi durante tutta la primavera: dal Giro d’Italia agli Internazionali BNL d’Italia di tennis, dagli incontri decisivi di Europa League ai prossimi Giochi olimpici e paralimpici. Insomma, di carne al fuoco ce n’è in abbondanza.

Se vi trovate all’estero per lavoro o una vacanza, purtroppo dovete fare i conti con le restrizioni geografiche imposte dai provider di rete, che hanno come diretta conseguenza il blocco dei contenuti di RaiPlay e di tutte le altre piattaforme streaming. Esiste però una soluzione: attivare una VPN come NordVPN, grazie alla quale è possibile superare il blocco geografico simulando una connessione dall’Italia. In queste ore NordVPN è in offerta a partire da 3,69 euro al mese invece di 8,29 euro, con una gift card di GoGift dal valore massimo di 50 euro.

Come vedere lo sport della Rai in streaming dall’estero

Per riuscire a vedere in streaming tutti gli eventi di sport che la Rai trasmetterà dalla primavera all’estate occorre scaricare l’app RaiPlay e attivare una VPN. Una volta attivato il servizio di rete virtuale privata, sarà sufficiente connettersi a un server VPN posizionato in Italia, in modo da simulare una connessione dal nostro Paese e bypassare le restrizioni geografiche del provider di rete.

Questi tutti gli appuntamenti sportivi in programma sulla Rai:

Giro d’Italia: dal 4 al 26 maggio

Internazionali BNL d’Italia: dall’8 al 19 maggio

Europa League: ritorno semifinali 9 maggio, finale 22 maggio

Europei di calcio: dal 14 giugno al 14 luglio

Tour de France: dal 29 giugno al 21 luglio

Giochi Olimpici: dal 26 luglio all’11 agosto

Paralimpiadi: dal 28 agosto all’8 settembre

Tra le migliori VPN oggi disponibili sul mercato segnaliamo NordVPN, in offerta a partire da 3,69 euro al mese con sconti fino al 71%, 3 mesi extra di servizio in regalo e una gift card dal valore massimo di 50 euro utilizzabile su Amazon, Airbnb, Flixbus, Italo, MediaWorld, App Store e numerosi altri negozi online. Per attivare la promozione è sufficiente collegarsi a questa pagina di NordVPN o cliccare sul bottone qui sotto.