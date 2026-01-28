Una VPN top al 90% di sconto? Si, con PrivadoVPN è possibile

Con PrivadoVPN puoi ottenere un servizio di rete privata virtuale tra i più affidabili in circolazione. Ad un prezzo incredibile.
Edoardo Damato
Pubblicato il 28 gen 2026
Tra le offerte VPN del momento non si può non citare quella lanciata da PrivadoVPN. Ancora per poco, propone il suo servizio di rete privata virtuale al prezzo di 1,11€ al mese grazie ad uno sconto del 90%.

In più, sono disponibili tre mesi aggiuntivi inclusi gratuitamente e una garanzia soddisfatti o rimborsati valida 30 giorni dalla data di attivazione. Andiamo a scoprire il servizio di PrivadoVPN più da vicino.

Tutte le qualità di PrivadoVPN

PrivadoVPN innanzitutto ha sede in Svizzera, un Paese noto per le sue normative molto rigide in materia di tutela della privacy. Questo aspetto è un vantaggio concreto per chi desidera proteggere i propri dati personali online. Sul fronte tecnico, il servizio utilizza il protocollo WireGuard, considerato uno dei più affidabili e veloci attualmente disponibili.

Nonostante il prezzo contenuto, le funzioni offerte sono spesso paragonabili – se non superiori – a quelle di VPN molto più costose. A completare il quadro c’è una rigorosa politica no-log, che assicura l’assenza totale di tracciamento delle attività online: la navigazione resta privata e anonima, indipendentemente dai siti visitati.

PrivadoVPN si distingue anche per l’ampia compatibilità con i principali sistemi e dispositivi: Windows, macOS, Android, iOS, Fire TV, Android TV e i browser più diffusi come Chrome, Edge, Firefox e Brave. Il tutto senza rinunciare alle prestazioni: la rete di server distribuiti a livello globale garantisce connessioni stabili e velocità adeguate anche per lo streaming.

L’offerta sul piano di due anni, con costo ridotto a 1,11 euro al mese e tre mesi extra inclusi, è attiva per un periodo limitato. Per approfittarne è sufficiente visitare la pagina dedicata sul sito ufficiale di PrivadoVPN.

