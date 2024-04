Under 30 in cerca di un conto corrente: ecco quello che fa per voi

Essere Under 30 oggi significa spesso dover affrontare diverse problematiche, tra cui la gestione delle finanze personali. Quindi, la scelta di un conto corrente che soddisfi le esigenze personali potrebbe rivelarsi essere un’impresa complessa, soprattutto con la moltitudine di offerte disponibili sul mercato. Per questo motivo, è importante valutare attentamente le diverse proposte e optare per un conto che offra vantaggi concreti e costi accessibili, come SelfyConto di Banca Mediolanum.

SelfyConto: la soluzione ideale per gli Under 30

Se anche tu hai meno di 30 anni e stai cercando un conto corrente che dia respiro al tuo denaro e ti offra grande flessibilità, punta direttamente a SelfyConto. È un conto online e, come tale, vanta una serie di caratteristiche pensate appositamente per i giovani di oggi.

Una di queste è il canone di tenuta conto gratuito fino ai 30 anni. Ciò vuol dire ottenere un grosso vantaggio, visto che non pagherai niente fino a quando non compi il tuo 30° compleanno.

Poi c’è la carta di debito gratuita e i prelievi gratuiti in area Euro. In entrambi i casi, non pagherai nulla quando effettui transazioni online e nei negozi fisici e prelevi presso gli sportelli automatici in tutta Europa. Altri vantaggi sono i bonifici, gli addebiti utenze e le ricariche telefoniche senza spese.

Per la gestione del tuo conto, puoi farlo comodamente da casa o ovunque tu sia tramite l’app Mediolanum. Potrai consultare il tuo saldo, effettuare pagamenti, ricaricare il telefono e gestire i tuoi investimenti in modo facile e sicuro.

Puoi aprire il tuo conto direttamente online in pochi minuti. Basta un documento d’identità, il codice fiscale, lo smartphone e un indirizzo email valido. In alternativa, puoi utilizzare lo SPID, che rende più veloce la procedura.

Detto questo, avrai capito che SelfyConto è il conto a cui devi affidare i tuoi soldi in quanto Under 30. Con tutti i vantaggi sopra esposti, non puoi far finta di niente. Quindi, clicca sul bottone qui sotto, entra nel sito ufficiale e apri il conto!