Unisalute Dentista: cura dentale senza pensieri

Le spese dentistiche sono sempre un problema. Ora puoi stare più tranquillo con UniSalute Dentista, la polizza sanitaria odontoiatrica pensata per te e la tua famiglia che in modo semplice e veloce ti fa un preventivo gratuito e completamente online.

Perché affidarsi a UniSalute Dentista

La salute orale è fondamentale, ma spesso è sottovalutata fino a quando non emergono problemi seri. E quando ciò accade, i costi possono essere proibitivi. UniSalute Dentista è la soluzione che ti permette di affrontare queste spese con tranquillità, garantendoti e ai tuoi cari le cure necessarie senza preoccupazioni economiche.

Con UniSalute Dentista, hai accesso a una copertura fino a 1.500 € per interventi chirurgici odontoiatrici e fino a 2.000 € per le cure in caso di incidente stradale. Ma non è tutto: la polizza include anche una visita di controllo e igiene orale annuale. E per qualsiasi altra necessità, puoi contare su tariffe scontate presso una vasta rete di cliniche odontoiatriche convenzionate.

UniSalute Dentista pensa anche ai più piccoli, con coperture specifiche per bambini e ragazzi dai 4 ai 17 anni, inclusa una visita odontoiatrica e fluorazione annuale.

Quanto di costa? Chiedere un preventivo personalizzato è semplice. Visita il sito, inserisci il numero di persone maggiorenni del tuo nucleo familiare, a quanti minorenni vuoi estendere l’assicurazione e cliccando su “Vai al Preventivatore” in pochi secondi avrai accesso alla tua soluzione personalizzata con la possibilità di acquistarla direttamente online.

UniSalute ti mette a disposizione anche una serie di polizze individuali come: UniSalute Donna, UniSalute Uomo e UniSalute Under 30. Visita il sito cliccando sul pulsante qui sotto e scopri tutti i dettagli.

Insomma, se vuoi stare tranquillo riguardo la salute dei tuoi denti e quelli dei tuoi cari, con UniSalute Dentista affronterai ogni visita odontoiatrica con serenità. Visita ora il sito per scoprire di più e per richiedere un preventivo, gratis e senza impegno.