UniSalute Dentista: la polizza conveniente che tutela tutta la famiglia

Le spese per il dentista possono essere molto elevate e, soprattutto per i nuclei familiari più grandi, è molto importante poter contare su di una polizza odontoiatrica in grado di garantire una copertura dei costi sostenuti per interventi d’urgenza (che in genere sono molto costosi) oltre che per operazioni di prevenzione, come check-up periodici.

Scegliendo UniSalute Dentista è possibile accedere a una polizza completa e ricca di vantaggi, da estendere a tutta la famiglia. Per verificare costi e condizioni della polizza, andando anche a calcolare un preventivo “su misura” in base alla composizione del proprio nucleo familiare, è possibile accedere al sito ufficiale di UniSalute tramite il link qui di sotto.

UniSalute Dentista: la polizza per tutta la famiglia

Con UniSalute Dentista è possibile:

ottenere una copertura fino a 1.500 per interventi chirurgici odontoiatrici e fino a 2.000 euro per le cure in caso di incidente

e fino a 2.000 euro per le cure in caso di incidente beneficiare di tariffe scontate su tutte le altre prestazioni odontoiatriche

su tutte le altre prestazioni odontoiatriche accedere a un check up gratuito annuale per tutti i membri del proprio nucleo familiare

per tutti i membri del proprio nucleo familiare poter sfruttare, quando necessario, un servizio di consulenza telefonica per ottenere un consulto medico

Si tratta, quindi, di una polizza assicurativa “multi-livello“, in grado di offrire diversi vantaggi al contraente e alla sua famiglia, con una copertura completa per le spese che si potrebbero affrontare dal dentista. Il costo di UniSalute Dentista varia in base alla composizione del nucleo familiare e può essere calcolato, facilmente, tramite il link qui di sotto.

Tramite il simulatore disponibile sul sito di UniSalute, infatti, è possibile andare a calcolare in pochi secondi un preventivo completo e, eventualmente, procedere all’attivazione online della polizza. La proposta di UniSalute copre sia gli adulti, fino a 65 anni, che i ragazzi, a partire da 4 anni.