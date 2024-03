UniSalute Dentista: la polizza per le tue spese odontoiatriche

Le spese sanitarie ti sembrano un ostacolo insormontabile? Nessun problema, perché con UniSalute Dentista puoi avere una polizza sanitaria specificatamente pensata per le tue spese odontoiatriche sia per adulti che per bambine.

Non dovrai versare nessun anticipo perché l’assicurazione si preoccupa di coprire le spese in tutte le cliniche odontoiatriche convenzionate. Richiedere un preventivo è facile e puoi farlo direttamente dal sito ufficiale.

UniSalute Dentista: cosa copre e come funziona?

Questa assicurazione, come detto, copre sia i bambini che gli adulti e paga direttamente le cliniche odontoiatriche convenzionate, permettendoti di accedere alle cure di cui hai bisogno senza complicazioni finanziarie.

UniSalute Dentista offre una copertura completa: fino a 1.500€ per interventi chirurgici odontoiatrici e fino a 2.000€ per le cure in caso di incidente stradale. Inoltre, potrai beneficiare di tariffe scontate su tutte le altre prestazioni odontoiatriche e una visita di controllo e igiene orale all’anno.

Includendo un familiare puoi infine ottenere uno sconto del 10%: non ti resta quindi che consultare subito il riepilogo delle prestazioni assicurate e richiedere un preventivo direttamente sul sito ufficiale.