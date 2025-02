Vacanze estate 2025: ecco le offerte volo + hotel di Lastminute.com

Organizzare le vacanze per l’estate 2025 con largo anticipo è sempre una buona idea per risparmiare. Oltre alle tempistiche, però, un altro aiuto importante può arrivare dal portale di prenotazione.

Nel caso specifico, uno dei punti di riferimento in assoluto per milioni di viaggiatori in tutto il mondo è Lastminute.com, che proprio in questi giorni sta proponendo offerte a prezzi stracciati sui pacchetti volo + hotel per le prossime vacanze estive. Le proposte accontentano un po’ tutti, tra coppie e famiglie, chi non rinuncerebbe mai al mare e chi invece sogna un viaggio in una capitale europea.

Le offerte volo + hotel di Lastminute.com per la prossima estate

Segue dunque una lista di offerte volo + hotel disponibili sul portale Lastminute.com per l’estate 2025.

Vacanze di coppia

Isola di Zante , Grecia, da 864 euro a persona per 4 notti , dal 7 all’11 giugno, presso l’Olea All Suite Hotel (pacchetto volo + hotel con colazione inclusa)

Vacanze in famiglia

Hurghada , Mar Rosso, da 385 euro a persona per 7 notti , dal 21 al 28 giugno, presso l’Hilton Hurghada Plaza (pacchetto volo + hotel con colazione inclusa)

Vi confermiamo infine che tutte le offerte indicate qui sopra sono a tempo: potete consultarle più nel dettaglio sulla pagina dedicata alle vacanze dell’estate 2025 di Lastminute.com.