Veritas, la carta che garantisce massima libertà, privacy e sicurezza

conto + IBAN dedicato, Carta fisica e virtuale, Consegna gratuita della carta, Ricarica tramite bonifico o carta di credito o contanti; fino a 67.000€ di deposito contanti all’anno; offerte e promozioni speciali; trasferimento istantaneo gratuito (tra conti Veritas).

La carta, come detto, si ottiene in meno di 5 minuti di orologio. Ti bastano, infatti solo 3 step: inserisci le informazioni richieste all’interno del modulo che la piattaforma ti fornirà; a questo punto, opzionalmente, puoi personalizzare la tua carta nel modo che preferisci con un testo a tua scelta, come uno slogan o una frase che ami (il servizio è gratuito e sulla carta comparirà, di base, anche nome e cognome); infine non ti resta che aspettare la tua carta Mastercard Veritas: puoi scegliere la formula che meglio si adatta alle tue esigenze.