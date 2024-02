Verona-Juventus: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Si è improvvisamente complicato il campionato della Juventus. Un pareggio contro l’Empoli, le sconfitte contro Inter e Udinese. Tre partite negative che l’hanno proiettata ad una distanza siderale dai nerazzurri con una partita in più e col rischio di essere sorpassata anche dal Milan in seconda posizione.

I bianconeri, sul campo di un Verona disperato in cerca di punti salvezza, cercano quindi di ritrovarsi per chiudere bene la stagione e consolidare quantomeno la zona Champions League. Solo un alquanto improbabile crollo dell’Inter li rimetterebbe in corsa per lo scudetto.

La partita avrà inizio sabato 17 febbraio alle ore 18 e potrai vederla in streaming su DAZN.

Verona-Juventus in streaming: le probabili formazioni

Baroni sembra intenzionato a confermare il 4-2-3-1 con Montipò tra i pali e una difesa composta da Magnani e Dawidowicz al centro, affiancati da Tchatchoua e Vingare sulle fasce.

A centrocampo, Duda e Serdar dovrebbero agire come mediani, supportati da Folorunsho trequartista. Sulle ali, Lazovic e Suslov, rientrante dalla squalifica, completeranno il reparto, mentre in avanti Noslin potrebbe essere schierato come falso nove.

Allegri sarà costretto a fare a meno dello squalificato Bremer, con Rugani pronto a sostituirlo in difesa insieme a Gatti e Danilo. Sugli esterni, Cambiaso e Kostic, mentre a centrocampo McKennie, Locatelli e Rabiot formeranno la cerniera centrale.

In attacco, il ritorno di Vlahovic è sicuro, mentre il ballottaggio fra Yildiz e Chiesa potrebbe vedere quest’ultimo leggermente favorito.

