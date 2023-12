Verona-Lazio: probabili formazioni e dove vederla streaming

Sfida molto delicata tra Verona e Lazio per la prima partita di questo sabato per la 15esima giornata di Serie A. Gli scaligeri devono assolutamente vincere per tirarsi fuori dalla zona retrocessione: momento complicato per la squadra veronese che ha raccolto solo 2 punti nelle ultime 5 partite.

I biancocelesti cercano continuità per non perdere il treno verso l’Europa che conta: il successo contro il Cagliari, e in settimana con il Genoa in Coppa Italia, hanno dato morale, ma adesso bisogna proseguire il trend.

La partita sarà in diretta streaming alle 15 su DAZN.

Verona-Lazio in streaming: le probabili formazioni

Marco Baroni, allenatore dell’Hellas Verona, sembra intenzionato a mantenere il 4-3-3, con Montipò in porta, Amione e Coppola come centrali difensivi, e Hien in dubbio fino all’ultimo momento per un possibile rientro.

Ttchatchoua e Terracciano agiranno sugli esterni, mentre a centrocampo troviamo Duda, Folorunsho e Suslov. Il tridente offensivo sarà composto da Ngonge e Lazovic ai lati, supportati centralmente da Henry.

Dall’altra parte, la Lazio si presenta con alcune incertezze difensive. Il rientro di Casale dall’infortunio, anche se non al massimo della forma, lo rende l’unico difensore centrale disponibile per Sarri, dato che Romagnoli e Patric sono ancora indisponibili. Lazzari è sicuro del posto a destra, mentre a sinistra la scelta tra Marusic, Hysaj e Pellegrini è ancora aperta.

A centrocampo, la possibile reintegrazione di Vecino è da valutare, ma il terzetto titolare dovrebbe vedere Guendouzi, Rovella e Luis Alberto in azione, con Kamada pronto in caso di necessità. In attacco, il trio composto da Felipe Anderson, Immobile e Pedro sembra essere la scelta principale, con Zaccagni pronto a entrare in gioco dalla panchina, mentre Isaksen dovrà rimanere fuori per infortunio.

Sarà una partita avvincente che potrebbe riservare molte sorprese. Guardala in diretta streaming su DAZN alle 15.

