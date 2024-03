Verona-Milan: le probabili formazioni e dove vederla in streaming

Un Milan rinvigorito dal secondo posto in classifica e dal passaggio del turno in Europa League si prepara ad affrontare in trasferta il Verona per la 29esima giornata di Serie A.

I rossoneri puntano ovviamente a mantenere la posizione guadagnata e a dare continuità ad un momento positivo. Gli scaligeri, dati per spacciati in seguito al mercato invernale, stanno compiendo un autentico miracolo e si trovano a +2 sulla zona retrocessione dopo i due successi consecutivi.

Una partita dunque molto interessante e che potrai vedere in diretta streaming su DAZN alle ore 15.

Verona-Milan in streaming: le probabili formazioni

I padroni di casa dovrebbero schierarsi con un 4-2-3-1 con Montipò tra i pali e una linea difensiva composta da Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz e Cabal.

In mezzo al campo, probabile coppia formata da Duda e Serdar: Suslov, Folorunsho e Lazovic saranno chiamati a dare supporto a Noslin in avanti.

Modulo speculare per i rossoneri di Pioli con Maignan in porta e Calabria, Thiaw, Tomori e Theo Hernandez in difesa.

La coppia di centrocampo sarà formata da Bennacer e Reijnders, mentre Pulisic, Loftus-Cheek e Leao agiranno alle spalle di Giroud.

Calcio d’inizio fissato alle ore 15. Non perderti la diretta streaming esclusiva su DAZN.