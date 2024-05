VIABUY: la tua prepagata con IBAN gratuita è qui

Un’alternativa valida alla carta di credito? La carta prepagata con IBAN gratuita VIABUY. Ti offre esattamente ciò di cui hai bisogno: la flessibilità di una carta MasterCard con i vantaggi di un conto corrente. Questo strumento finanziario ha un taglio moderno, pensato per tutto coloro che vogliono il pieno controllo attraverso un’app user-friendly disponibile per dispositivi Android e iOS.

La carta VIABUY ti permette di effettuare acquisti in sicurezza grazie al protocollo 3D Secure, non ha una linea di credito, quindi utilizzi esclusivamente il denaro che hai già senza rischiare di spendere più di quanto possiedi. Ricaricabile facilmente tramite diversi metodi come SEPA e SOFORT, con questa carta puoi acquistare giornalmente, ma anche pagare spese consistenti.

VIABUY: la prepagata con IBAN per gestire al meglio il denaro

Con VIABUY, puoi inviare e ricevere bonifici, nonché gestire il saldo del tuo conto in tempo reale. Avrai sempre sotto controllo la tua situazione finanziaria, sia per la necessità personali che per quelle aziendali.

L’unione tra la rete MasterCard e le solide misure di sicurezza 3D Secure fa sì che ogni transazione sia non solo semplice, ma anche estremamente sicura. Ogni pagamento è infatti verificato tramite un codice OTP inviato al tuo cellulare. Niente rischi per gli acquisti.

In più, la carta è emessa in conformità con le più rigide normative europee sulla moneta elettronica e offre una protezione totale dalle frodi grazie alla garanzia di rimborso Zero Liability.

Richiedere la carta VIABUY è estremamente semplice: visita la pagina ufficiale, ordinala e inizia a usufruire dei suoi vantaggi entro 24 ore dalla sottoscrizione. Scegli tra il design elegante nero o oro, e preparati a esplorare un nuovo modo di gestire il tuo denaro tramite una prepagata con IBAN gratuita che si adatta perfettamente a tutte le tue necessità.