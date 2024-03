Viaggiare sicuri e in tranquillità: ecco perché scegliere l'assicurazione di Axa

Prima di mettersi in viaggio è importante valutare la possibilità di attivare un’assicurazione in grado di offrire una serie di tutele durante il periodo in cui si soggiornerà fuori casa, in particolare quando il viaggio è all’estero. Tra voli in ritardo, bagagli smarriti e possibili spese sanitarie, infatti, i rischi legati a un viaggio sono diversi.

Per proteggersi contro i danni legati a tutti questi rischi è sufficiente attivare una polizza viaggio. La scelta giusta su cui puntare in questo momento è Axa. La compagnia propone una polizza personalizzabile e ricca di vantaggi, adattandosi sia ai viaggi per vacanze che ai viaggi di studio. C’è una polizza specifica per chi si mette in viaggio per andare a sciare.

Per calcolare un preventivo per l’assicurazione viaggio con Axa basta seguire il link qui di sotto.

Come funziona l’assicurazione viaggio con Axa

Chi sceglie Axa può contare su di una polizza viaggio davvero conveniente. L’assicurazione proposta dalla compagnia è personalizzabile, con possibilità di scegliere tra:

vacanza

studio

sci

In aggiunta, è possibile scegliere se attivare la copertura per un unico viaggio, indicando le date, oppure una copertura annuale che andrà ad assicurare più viaggi. Per rendere ancora più specifica la polizza, inoltre, bisogna indicare la composizione del gruppo da assicurare (viaggiatore singolo, coppia o famiglia), il costo del viaggio e altre informazioni utili.

Completati tutti questi passaggi, Axa andrà a calcolare un preventivo della polizza viaggio che potrà poi essere personalizzato e arricchito, in base alle proprie necessità. L’intera procedura è onlie. Sempre tramite il sito della compagnia è poi possibile completare l’attivazione della polizza. Per tutti i dettagli basta seguire il link qui di sotto. Premendo sul box, infatti, si accede al pannello per il calcolo del preventivo (gratuito e senza impegno).