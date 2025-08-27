Viaggio all'estero? Con ExpressVPN non hai restrizioni: provala in sconto

Niente più blocchi geografici o censure quando sei all'estero: con ExpressVPN risolvi tutto questo spendendo davvero poco.
Edoardo Damato
Pubblicato il 27 ago 2025
La soluzione più completa per navigare all’estero in maniera rapida, sicura e senza restrizioni è oggi rappresentata da ExpressVPN, uno dei provider più affermati a livello globale.

In questo periodo è attiva una promozione che rende ancora più conveniente l’abbonamento: scegliendo il piano biennale si pagano 4,87 € al mese, con 4 mesi aggiuntivi inclusi e la possibilità di richiedere il rimborso entro 30 giorni se il servizio non dovesse soddisfare le aspettative. L’attivazione è immediata e avviene direttamente sul sito ufficiale di ExpressVPN .

Vantaggi di ExpressVPN

Sottoscrivendo ExpressVPN si ottiene l’accesso a una rete privata virtuale illimitata, in grado di proteggere i dati grazie alla crittografia avanzata. Questa funzione è particolarmente utile quando ci si collega a Wi-Fi pubblici o reti non sicure, riducendo i rischi di furto delle informazioni personali.

Un aspetto distintivo è la politica no-log, che assicura che le attività online non vengano registrate o condivise. A ciò si aggiunge il protocollo proprietario Lightway, progettato per mantenere sempre alte le velocità di connessione senza sacrificare la stabilità.

Il servizio dispone di un’ampia infrastruttura con migliaia di server in oltre 100 Paesi, ideale per cambiare indirizzo IP, aggirare i blocchi geografici e accedere a contenuti disponibili solo in determinate aree del mondo. Inoltre, ExpressVPN consente di utilizzare lo stesso abbonamento su fino a 8 dispositivi contemporaneamente, compatibili con app dedicate per computer, smartphone e altri device.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

