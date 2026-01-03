Viaggio internazionale? Prova Saily, l'eSIM in sconto del 20%

Quando si organizza un viaggio, restare online senza pensieri è fondamentale, ed è proprio questo il momento ideale per scegliere una eSIM invece delle soluzioni tradizionali. Tra le opzioni più affidabili oggi c’è Saily, uno degli operatori più apprezzati nel mercato delle eSIM internazionali.

Attualmente viene proposta una promozione con sconti fino al 20% per chi seleziona un piano dati con almeno 10 GB inclusi. Vediamo nel dettaglio quali sono le caratteristiche del servizio offerto da Saily.

Perché Saily è la scelta migliore per rimanere connessi in viaggio

L’acquisto di una eSIM con Saily è un’operazione rapida e intuitiva. Il primo passo consiste nel verificare che il proprio smartphone sia compatibile con le SIM digitali. Una volta confermata la compatibilità, basta collegarsi al sito di Saily e utilizzare il motore di ricerca interno per visualizzare i piani disponibili in base alla destinazione del viaggio. Sono presenti sia piani per singolo Paese, sia soluzioni regionali o globali, ideali per chi si sposta tra più nazioni.

A questo punto si può confrontare ogni offerta messa a disposizione da Saily valutando quantità di dati, durata del piano e prezzo, così da scegliere l’opzione più in linea con le proprie necessità. Come anticipato, selezionando un piano da 10 GB o superiore si accede automaticamente allo sconto del 20%.

Una volta completato l’acquisto, sarà sufficiente seguire le istruzioni fornite per installare la eSIM sullo smartphone e procedere con l’attivazione. Il piano di Saily può essere attivato entro 30 giorni dalla data di acquisto, così da avere la massima flessibilità anche a chi organizza il viaggio con anticipo.