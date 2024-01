Vision Pro: anche YouTube e Spotify non offriranno app native

All’inizio di questa settimana, Netflix ha confermato che non offrirà un’app dedicata per il prossimo visore per realtà mista Apple Vision Pro. Solo pochi giorni dopo anche altre due importanti app di intrattenimento mobile, YouTube e Spotify, hanno deciso di saltare il prossimo lancio del prodotto hardware da parte del team di Cupertino. A riferire tale novità è il sito Bloomberg, secondo cui Google avrebbe confermato che non realizzerà un’app visionOS di YouTube dedicata per Vision Pro, a differenza di quanto accade con i visori Meta Quest VR, che dispongono di un’app YouTube compatibile. Inoltre, non consentirà nemmeno l’utilizzo dell’app per iPad sul visore Apple. Secondo quanto riferito da una fonte anonima, Spotify farà lo stesso. Ciò significa che tre delle app di intrattenimento in streaming più popolari non saranno disponibili quando Vision Pro verrà lanciato il 2 febbraio.

Vision Pro: per accedere a Netflix, YouTube e Spotify basta usare Safari

Al momento Netflix, Spotify o Google (YouTube) non hanno rilasciato dichiarazioni sul motivo per cui hanno deciso di non supportare Vision Pro con app native. Tuttavia, i clienti possono comunque accedere a tutti e tre i servizi sul visore tramite il browser web Safari di Apple. Il prossimo importante lancio del prodotto Apple è stato fortemente promosso come dispositivo di intrattenimento di fascia alta. Bisogna poi ricordare che svariati altri servizi di streaming supporteranno il visore con le loro app al momento del lancio. Qualche tempo fa, anche Microsoft ha annunciato che supporterà il visore Apple con le versioni delle sue app Word, Excel e Office per il dispositivo.

I preordini per Apple Vision Pro iniziano oggi, 19 gennaio, alle 14 (ora italiana). Il visore sarà disponibile al prezzo di 3.499 dollari. Apple sta infine preparando i dipendenti dei suoi negozi al dettaglio per dimostrare Vision Pro con sessioni che potrebbero durare fino a 25 minuti.