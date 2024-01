Vision Pro: durante la demo scansione del volto in stile Face ID

Apple Vision Pro verrà rilasciato ufficialmente il 2 febbraio negli Stati Uniti. L’azienda di Cupertino permetterà quindi agli utenti che desiderano provare il visore di registrarsi a delle sessioni demo. Nella sua più recente newsletter “Power On”, l’analista di Bloomberg, Mark Gurman, ha fatto maggiore chiarezza su come funzioneranno le demo in negozio per Vision Pro. Secondo Gurman, il processo inizierà con un dipendente dell’Apple Store che scannerizzerà i volti degli utenti per individuare il sigillo della luce per i visori Apple, un processo simile alla configurazione di Face ID. Per coloro che necessitano di una correzione della vista, secondo quanto riferito, Apple scansionerà anche le lenti con un dispositivo speciale per scoprire la gradazione. Quindi un dipendente monta su un Vision Pro una delle “centinaia” di lenti a portata di mano e un sigillo e spiega come utilizzare il dispositivo (incluso, a quanto pare, come tenerlo).

Vision Pro: scansione del volto con iPhone o iPad per l’acquisto del visore online

Gurman sottolinea che la demo avrà una durata massima di 25 minuti. Secondo quanto riferito, ciò comporterà la visualizzazione di foto e video (incluso i video spaziali 3D di iPhone 15 Pro), l’utilizzo di Vision Pro come sostituto di un computer o iPad e il controllo di app di terze parti. Il processo è lungo, anche se non sarà necessario per l’acquisto. Sembra infatti che Apple venderà il visore anche online. Gli utenti dovranno comunque scansionare il proprio volto con un iPhone o un iPad per ottenere la fascia per la testa corretta e avranno bisogno della prescrizione per la vista pronta per gli inserti ottici da 149 dollari. Gurman scrive che Apple ha anche realizzato un secondo cinturino per il visore più comodo rispetto all’originale, anche se afferma che questo cinturino non sarà presente alle demo. Inoltre, secondo l’articolo, Belkin offrirà una clip accessoria per la batteria.

Una recente indiscrezione sulla catena di fornitura afferma che Apple ne avrà solo un massimo di 80.000 Vision Pro in arrivo al momento del lancio e solo mezzo milione per tutto il 2024. Al momento il prezzo è eccessivo per la maggior parte degli utenti e sarebbe rischioso produrne molti. Tuttavia, Apple ha già in programma di lanciare la sua linea dispositivi Vision. Secondo i rumor l’azienda vorrebbe rilasciare una seconda versione più economica del visore. Infine, Apple dovrebbe anche realizzare un set di occhiali AR, come gli occhiali Ray-Ban Meta Smart Glasses. Al momento si tratta comunque di indiscrezioni, per saperne di più bisognerà attendere l’arrivo ufficiale di Vision Pro e, soprattutto, come il pubblico accoglierà il nuovo visore Apple.