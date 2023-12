Vision Pro: il visore AR di Apple arriverà entro febbraio 2024

Lo scorso giugno Apple aveva annunciato il lancio ufficiale del suo visore AR Vision Pro “all’inizio del prossimo anno”, senza comunque rilasciare altri dettagli in merito. Secondo alcune indiscrezioni pubblicate da Mark Gurman, analista di Bloomberg, manca veramente poco al lancio del visore. Questo dovrebbe arrivare sugli scaffali dei negozi di tutto il mondo entro febbraio 2024. Gurman afferma però che non Apple non dovrebbe organizzare un nuovo evento dedicato al lancio del visore (il che è comprensibile per un dispositivo da 3.499 dollari che probabilmente avrà una fornitura limitata). Tuttavia, portarlo sul mercato è un’impresa importante che significa preparare i dipendenti dell’Apple Store a guidare i nuovi utenti, regolare il visore e gestire le varie opzioni per l’integrazione di lenti graduate.

Apple: con Vision Pro arriverà anche il software VisionOS

Oltre a lanciare un nuovo hardware originale (ormai da anni), Apple lancerà anche il suo software dedicato, ovvero VisionOS. Secondo Gurman, l’azienda di Cupertino ha già in mente di lanciare una nuova versione verso la fine del 2024. Con buona probabilità, questa verrà lanciata insieme ai tradizionali aggiornamenti software per iPhone, iPad e Mac. Anche gli sviluppatori sono stati invitati a prepararsi per il lancio di Vision Pro. Nella nota inviata loro da Apple è indicato che potrebbe essere incluso un software realizzato appositamente per l’uso in ambienti di realtà virtuale e mista o app per iPad e iPhone a cui verrà aggiunto anche Vision Pro.

Anche se non sono esclusi ritardi, Gurman afferma nel suo report che la produzione in Cina funziona a “pieno regime” da settimane. Lo scopo è quello di avere le unità di vendita pronte entro la fine di gennaio, prima del loro arrivo negli scaffali dei negozi. Bisogna infine ricordare che quelle dell’analista di Bloomberg sono ancora indiscrezioni. Apple non ha infatti annunciato una data di lancio di Vision Pro. È infatti probabile che l’azienda di Cupertino rilasci ulteriori dettagli sull’arrivo del Vision Pro fra pochi giorni o, al massimo, poche settimane.