VPN a meno di 2€ al mese con il Black Friday di Surfshark

Attivare una VPN premium a meno di 2 euro al mese? Quasi sempre la risposta è negativa, ma l’offerta Black Friday di Surfshark a partire da 1,99 euro al mese cambia le carte in tavola. Inoltre, la promozione in corso aggiunge 4 mesi extra di servizio in regalo, per un totale di 28 mesi di servizio dunque. L’offerta termina il 2 dicembre.

Semplicità d’uso, numero illimitato di dispositivi e funzionalità extra come protezione antimalware, avvisi sulle violazioni dei dati e generatore di e-mail alternative sono i principali punti di forza di uno dei migliori servizi VPN oggi disponibili sul mercato. Inoltre, la VPN di Surfshark include uno strumento di blocco per il tracciamento dei dati e un Ad blocker.

La promo per il Black Friday valida per tutto il mese di novembre è disponibile su questa pagina del sito ufficiale Surfshark.

VPN Surfshark in offerta per il Black Friday a meno di 2 euro

La configurazione di Surfshark VPN è semplice e intuitiva, grazie all’utilizzo dell’applicazione di Surfshark. Ciò rende l’installazione di Surfshark alla portata di tutti, anche di chi non ha grande dimestichezza con le VPN e, più in generale, con la tecnologia. Un altro vantaggio significativo è la possibilità di connettere un numero illimitato di device con un unico account, così da proteggere tutta la propria famiglia.

Altra componente chiave del servizio di Surfshark l’utilizzo della crittografia di nuova generazione, in aggiunga a protocolli VPN veloci e affidabili, per una navigazione in Internet in completo anonimato.

A proposito di innovazione, Surfshark offre la moderna tecnologia Nexus, che permette di ottenere una protezione maggiore instradando il traffico attraverso una complessa rete di server. Privacy messa in cassaforte poi con una ferrea politica di no-log e i server basati unicamente su RAM.

