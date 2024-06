VPN a prova di hacker a meno di 3,70€ al mese per 2 anni

Le VPN non sono tutte uguali. La distinzione più marcata è tra le VPN gratuite e quelle a pagamento: spesso e volentieri gli utenti iniziano con un servizio free, salvo poi accorgersi che la sicurezza tanto decantata non è veritiera.

Per questo motivo, se si è alla ricerca di una VPN per migliorare la propria privacy online, che sia a tutti gli effetti a prova di hacker, il consiglio è di rivolgersi a un servizio premium. Uno dei migliori è NordVPN, punto di riferimento in Italia e all’estero sia per la velocità di connessione sia per le funzionalità extra offerte sul piano di sicurezza. L’ultima offerta di Primavera consente di attivare il piano di due anni a partire da 3,69 euro al mese, con sconti fino al 71%.

NordVPN: il piano di due anni è in sconto fino al 71%

Uno dei principali punti di forza di NordVPN è la velocità di connessione, di gran lunga superiore rispetto alla concorrenza. Quanto superiore? Le ultime stime confermano che la connessione di NordVPN va il doppio più veloce rispetto alle altre.

C’è poi tutto il discorso legato alla sicurezza. I piani di NordVPN includono la funzionalità esclusiva Threat Protection, attraverso cui si ottiene una protezione più avanzata quando si naviga sul web. Per esempio si beneficia del rilevamento automatico di eventuali malware dai file scaricati in Internet, in aggiunta al blocco dei web tracker e della pubblicità invasiva, per un’esperienza di navigazione di gran lunga più appagante rispetto a quella attuale.

Tornando all’offerta in corso in queste ore, due anni di NordVPN sono in promo a partire da 3,69 euro al mese per 24 mesi, più tre mesi extra in regalo e una gift card del valore massimo di 50 euro (da spendere su Amazon, MediaWorld, Airbnb e tante altre piattaforme).