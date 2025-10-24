VPN, antivirus e blocco della pubblicità a soli 19 euro con questa mega offerta

Preparati ad avere un pacchetto di sicurezza completo a un prezzo incredibilmente basso. TotalVPN è in offerta speciale con uno sconto dell’80% per un anno: pagherai solo 19 euro invece di 99 per avere una VPN veloce e sicura accompagnata da Total AdBlock e TotalAV Antivirus inclusi nel prezzo senza costi aggiuntivi.

Capisci da solo che si tratta di un’opportunità incredibile e che non capita certo tutti i giorni. Perché, a meno di 20 euro, ti porti a casa un pacchetto che innanzitutto fa già tantissimo con la VPN integrata grazie alla quale puoi navigare in anonimo e al sicuro grazie alla crittografia avanzata e ai protocolli sicuri come OpenVPN e IKEv2.

Il bello però è che questo pacchetto fa quello che molti non fanno, almeno non a questo prezzo: avrai anche Total Adblock con cui eliminare automaticamente pubblicità invasive, pop‑up e banner, e soprattutto TotalAV Antivirus con cui proteggere il PC da virus, malware, trojan e ransomware.

L’offerta è davvero vantaggiosa: il prezzo standard di 99 euro annuali o 8,25 euro al mese viene ridotto dell’80% portando il totale a soli 19 euro, per un pagamento unico che copre subito tutti i servizi per un anno. E, comunque, hai anche una garanzia di rimborso entro 30 giorni così da avere la libertà di provare il pacchetto senza rischi.