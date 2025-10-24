VPN, antivirus e blocco della pubblicità a soli 19 euro con questa mega offerta

A soli 19 euro invece di 99 puoi avere la protezione completa di TotalVPN con antivirus e adblock integrati.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 24 ott 2025
VPN, antivirus e blocco della pubblicità a soli 19 euro con questa mega offerta

Preparati ad avere un pacchetto di sicurezza completo a un prezzo incredibilmente basso. TotalVPN è in offerta speciale con uno sconto dell’80% per un anno: pagherai solo 19 euro invece di 99 per avere una VPN veloce e sicura accompagnata da Total AdBlock e TotalAV Antivirus inclusi nel prezzo senza costi aggiuntivi.

Attiva TotalVPN

Capisci da solo che si tratta di un’opportunità incredibile e che non capita certo tutti i giorni. Perché, a meno di 20 euro, ti porti a casa un pacchetto che innanzitutto fa già tantissimo con la VPN integrata grazie alla quale puoi navigare in anonimo e al sicuro grazie alla crittografia avanzata e ai protocolli sicuri come OpenVPN e IKEv2.

Il bello però è che questo pacchetto fa quello che molti non fanno, almeno non a questo prezzo: avrai anche Total Adblock con cui eliminare automaticamente pubblicità invasive, pop‑up e banner, e soprattutto TotalAV Antivirus con cui proteggere il PC da virus, malware, trojan e ransomware.

Attiva TotalVPN

L’offerta è davvero vantaggiosa: il prezzo standard di 99 euro annuali o 8,25 euro al mese viene ridotto dell’80% portando il totale a soli 19 euro, per un pagamento unico che copre subito tutti i servizi per un anno. E, comunque, hai anche una garanzia di rimborso entro 30 giorni così da avere la libertà di provare il pacchetto senza rischi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

NordVPN è ora disponibile sulle Fire TV Stick di Amazon con Vega OS
Offerte

NordVPN è ora disponibile sulle Fire TV Stick di Amazon con Vega OS
Surfshark VPN, i prezzi del Black Friday: occasione per il piano One
Offerte

Surfshark VPN, i prezzi del Black Friday: occasione per il piano One
Sicurezza totale con questo pacchetto: VPN, antivirus e adblocker a 19 euro per 1 anno
Offerte

Sicurezza totale con questo pacchetto: VPN, antivirus e adblocker a 19 euro per 1 anno
NordVPN svela l'offerta Black Friday: 74% di sconto su tutti i piani di 2 anni
Offerte

NordVPN svela l'offerta Black Friday: 74% di sconto su tutti i piani di 2 anni
Link copiato negli appunti