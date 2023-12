VPN aziendale: risparmia fino al 22% con la soluzione NordLayer

I benefici di una VPN aziendale come NordLayer, sia per la stessa impresa che per i suoi dipendenti, sono numerosi, in primis sul fronte della sicurezza nell’accesso da remoto e grazie alla crittografia AES-256 bit. Oggi, grazie all’ultima offerta online, è possibile risparmiare fino al 22% sui piani di 12 mesi di NordLayer, con prezzi a partire da $8 al mese per ciascun utenti (è richiesto un minimo di 5 utenti).

NordLayer è tra le migliori soluzioni di VPN aziendale oggi disponibili sul mercato. Sviluppata dagli ideatori di NordVPN, offre un accesso sicuro alle risorse dell’azienda per i dipendenti che lavorano da remoto, la crittografia migliore al mondo e una gestione centralizzata per semplificare il processo di assegnazione e/o revoca delle licenze stesse.

VPN aziendale a partire da $8 al mese con l’ultima offerta di NordLayer

I piani di NordLayer sono quattro: Lite, Core, Premium e Custom. Le aziende che sottoscrivono un piano della durata di un anno possono ottenere fino al 22% di sconto scegliendo il profilo Premium da $14 al mese per utente, che offre una migliore segmentazione di rete per il controllo degli accessi e la possibilità di connettere tra loro siti e dispositivi.

Il piano più economico è NordLayer Lite da $8 al mese per utente, grazie al quale si ottiene una sicurezza base sull’accesso a Internet e una protezione di base dalle minacce informatiche.

NordLayer, la VPN aziendale dei creatori di NordVPN, è in offerta a partire da $8 al mese per utente per 12 mesi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.