VPN illimitata a poco più di 1 euro al mese? È possibile con quest'offerta flash

È il momento giusto per attivare una nuova VPN senza limiti, per una connessione sicura e privata e per poter evitare i blocchi geografici online. Tra le tante opzioni disponibili in questo momento, la scelta giusta non può che essere l’offerta flash di PrivadoVPN, ora disponibile con il 90% di sconto.

Attivando il piano biennale, che aggiunge 3 mesi gratis per un totale di 27 mesi, è possibile accedere alla VPN con un prezzo ridotto fino a 1,11 euro al mese. In alternativa, c’è il piano annuale con 3 mesi gratis, disponibile con un costo di 1,33 euro al mese. Per accedere all’offerta basta raggiungere il sito ufficiale di PrivadoVPN.

Per i nuovi utenti c’è sempre un mese di tempo per esercitare la garanzia Soddisfatti o Rimborsati.

VPN a poco più di 1 euro al mese: c’è l’offerta di PrivadoVPN

La promozione in corso rappresenta l’occasione giusta per accedere a PrivadoVPN. Il servizio ha tutte le carte in regola per poter garantire una connessione sicura e senza limitazioni. Tra le caratteristiche della VPN troviamo la crittografia del traffico dati e una politica no log, che elimina qualsiasi forma di tracciamento.

A disposizione degli utenti c’è anche un network di centinaia di server, sparsi in tutto il mondo. In questo modo, direttamente dall’app della VPN, è possibile ottenere l’IP di un altro Paese, in modo da poter evitare blocchi geografici online. Con PrivadoVPN, inoltre, è possibile accedere alla rete VPN da 10 dispositivi per account, utilizzando le app del servizio disponibile per tutti i principali sistemi operativi.

Grazie all’offerta in corso, è possibile accedere a PrivadoVPN al costo di:

1,11 euro al mese con il piano biennale con 3 mesi extra

con il 1,33 euro al mese con il piano annuale con 3 mesi extra

Per i nuovi utenti ci sono 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso.