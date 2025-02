VPN illimitata a poco più di 2 €/mese per 36 mesi: ora è possibile

Per ridurre al minimo il costo di una VPN illimitata basta scegliere un abbonamento di lunga durata: la conferma arriva dalla promo di PrivateVPN che permette di ottenere un risparmio dell’85% sul costo del servizio passando dal piano mensile a quello di 36 mesi.

In questo modo, la VPN sarà attivabile con una spesa di appena 2,08 euro al mese, beneficiando anche di un prezzo bloccato per tre anni. Per tutti i nuovi utenti che scelgono quest’offerta, inoltre, c’è la possibilità di sfruttare una garanzia “soddisfatti o rimborsati” valida per i primi 30 giorni dall’attivazione.

Per accedere subito all’offerta basta visitare il sito ufficiale di PrivateVPN, tramite il link qui di sotto.

VPN illimitata al miglior prezzo con PrivateVPN

Con PrivateVPN è possibile accedere a una VPN senza limiti, beneficiando della protezione della crittografia, per una connessione protetta e sicura, e di una politica zero log, che assicura l’assenza di qualsiasi forma di tracciamento.

Il servizio, inoltre, mette a disposizione un network di server che copre 63 Paesi. In questo modo, gli utenti hanno la possibilità di scegliere un server estero, spostando il proprio IP ed evitare censure e blocchi su base geografica.

L’accesso alla rete VPN con PrivateVPN può avvenire sempre senza limiti di banda e anche con la possibilità di realizzare fino a 10 connessioni simultanee, da altrettanti dispositivi, con lo stesso account.

Sfruttando la promo in corso, PrivateVPN è ora disponibile con un prezzo scontato fino a 2,08 euro al mese. L’offerta riguarda l’attivazione del piano di 36 mesi che permette di sfruttare una connessione illimitata e sicura per un lungo periodo di tempo.

L’offerta è valida tramite il link riportato qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti c’è sempre la possibilità di sfruttare una garanzia di rimborso, disponibile entro i primi 30 giorni di dall’attivazione del servizio.

[affilate_button link_id=”273″ format_id=”53″]Attiva qui PrivateVPN[/affiliate_button]