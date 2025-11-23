VPN illimitata con l'81% di sconto: ecco la promo del Black Friday di VeePN

Con VeePN è possibile accedere a una VPN completa e vantaggiosa ora in sconto dell'81%: è l'offerta giusta per il Black Friday.
Davide Raia
Pubblicato il 23 nov 2025
Il periodo del Black Friday rappresenta l’occasione giusta per poter attivare una nuova VPN. Grazie alla promozione in corso, infatti, è ora possibile puntare su VeePN, uno dei servizi di riferimento del settore, con un prezzo ridotto dell’81%. 

Grazie a questa promo, il costo della VPN si riduce fino a 2,99 euro al mese scegliendo il piano di 24 mesi + 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi. L’offerta include anche 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per accedere all’offerta è sufficiente visitare il sito ufficiale di VeePN, qui di sotto.

VeePN

La VPN da scegliere oggi

Con VeePN è possibile sfruttare una connessione VPN con la protezione della crittografia. Andando a criptare il traffico dati, infatti, è possibile accedere a Internet in sicurezza anche quando la rete utilizzata per l’accesso non è provata.

Il servizio, inoltre, propone un network di server distribuito in diversi Paesi in tutto il mondo. In questo modo, tramite le app di VeePN, è possibile scegliere un server situato in un altro Paese andando così a spostare il proprio IP per una connessione senza blocchi geografici. 

L’uso della VPN, inoltre, non è limitato a un solo dispositivo. La promo in questione, infatti, permette di utilizzare VeePN su 5 dispositivi in contemporanea, scegliendo tra le varie applicazioni del servizio disponibili su vari sistemi operativi.

Grazie all’offerta in corso, il costo di VeePN cala fino a 2,99 euro al mese, con il piano di 27 mesi (24 + 3 mesi) e con sempre la possibilità di ottenere 30 giorni di garanzia di rimborso. Per sfruttare la promo è sufficiente premere sul box qui di sotto.

In questo momento, VeePN può essere considerata come una delle opzioni migliori per poter contare su una VPN completa, illimitata e con la possibilità di sfruttare una connessione sicura e senza blocchi geografici.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

