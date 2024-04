VPN: la chiave per la sicurezza nel remote working

Lavorare da remoto non è più una “possibilità” per pochi, dopo che la pandemia ha sdoganato in maniera definitiva lo smart working per milioni di persone nel nostro Paese. Insieme però agli innegabili vantaggi dal punto di vista organizzativo, lo smart working presenta anche dei rischi sul fronte della sicurezza da non sottovalutare.

I pericoli principali arrivano da una rete Internet non sicura, che può essere facilmente “bucata” da qualche malintenzionato. Le conseguenze? Terribili: si va dal monitoraggio delle attività online all’intercettazione di file aziendali sensibili.

Per mettere in sicurezza la propria rete da eventuali minacce di questo tipo, la soluzione più efficace è attivare una VPN, un servizio che consente di navigare in completo anonimato nascondendo l’indirizzo IP a chiunque, perfino al proprio provider di servizi di rete. Una delle migliori VPN disponibili in Italia è NordVPN, al momento in offerta a 3,69 euro al mese per due anni invece di 8,29 euro.

I vantaggi di una VPN per il lavoro da remoto

Prima di tutto, una VPN cripta il traffico di rete, un elemento questo determinante per un ambiente di lavoro da remoto sicuro. L’utilizzo di una rete privata virtuale protegge inoltre le risorse digitali di una qualsiasi azienda da possibili attacchi informatici.

Un ulteriore motivo per cui usare una VPN se si è in smart working è l’accesso sicuro da remoto alle reti interne dell’azienda per cui si lavora. Sempre a questo proposito, occorre sottolineare anche la semplificazione della collaborazione a distanza con un proprio collega o superiore.

Con NordVPN ottieni una privacy istantanea su qualsiasi rete Wi-Fi e allontani la minaccia di malware e qualsiasi minaccia alla sicurezza informatica. A tutto questo poi si aggiunge il più potente sistema di crittografia al mondo (AES-256) e la possibilità di proteggere con un solo account fino a dieci dispositivi.

Il piano di due anni è in offerta a 3,69 euro al mese, con la possibilità di beneficiare di 3 mesi extra di servizio in regalo. Puoi sottoscrivere l’offerta su questa pagina del sito ufficiale di NordVPN.