La VPN open source di Proton VPN è in offerta a 2,99 euro al mese (-70%)

Una VPN realmente affidabile a partire da 2,99 euro al mese: è quanto propone Proton VPN nell’ambito dell’ultima offerta, che consente di ottenere lo sconto del 70% sul piano della durata di due anni. Al termine dei primi 24 mesi il piano si rinnova a 83,88 euro ogni 12 mesi, con la possibilità di disdire il contratto in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi.

Inoltre, ciascun piano di Proton VPN gode di una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto, esercitabile da qualsiasi cliente che trovi poco soddisfacente il servizio di rete privata virtuale messo a disposizione dall’azienda protagonista dell’offerta odierna.

I prezzi scontati dei piani di Proton VPN

2,99 euro al mese per i primi due anni invece di 9,99 euro al mese, poi si rinnova a 83,88 euro ogni dodici mesi (70% di sconto, risparmio di 168 euro)

per i primi due anni invece di 9,99 euro al mese, poi si rinnova a 83,88 euro ogni dodici mesi (70% di sconto, risparmio di 168 euro) 3,99 euro al mese per il primo anno invece di 9,99 euro al mese, poi si rinnova a 83,88 euro ogni dodici mesi (60% di sconto, risparmio di 72 euro)

per il primo anno invece di 9,99 euro al mese, poi si rinnova a 83,88 euro ogni dodici mesi (60% di sconto, risparmio di 72 euro) 9,99 euro al mese per 1 mese di abbonamento (prezzo di listino, ndr)

Tutti i piani di abbonamento premium di Proton VPN includono le seguenti funzionalità: più di 15.000 server VPN in oltre 120 Paesi in tutto il mondo, connessione veloce, split tunneling, DNS personalizzato, ad-blocker e anti-malware, double hop, supporto prioritario e chat live, nonché una protezione fino a un massimo di dieci dispositivi in contemporanea.

Proton VPN è anche compatibile con tutti i principali dispositivi oggi disponibili sul mercato, dai PC Windows ai Mac, dagli smartphone Android ad iPhone, passando per Android TV, Fire TV, Linux, Chrome e Firefox. Maggiori informazioni al riguardo sono consultabili appositamente tramite la pagina dedicata all’offerta, raggiungibile cliccando il bottone posizionato alla fine dell’articolo.

Infine, ricordiamo che l’offerta attuale di Proton VPN con cui è possibile beneficiare di uno sconto del 70% è valida per un periodo di tempo limitato.