VPN per aziende: NordLayer è la scelta giusta e ora è in offerta

Una VPN è oramai un servizio essenziale e non solo per gli utenti privati. Anche le aziende, infatti, hanno bisogno di una rete sicura e privata, in modo da poter scambiare dati in sicurezza e, più in generale, sfruttare i servizi online potendo contare su di un livello di protezione e privacy superiore. Per le aziende c’è la possibilità di sfruttare NordLayer, il servizio realizzato da Nord Security (creatori della popolare NordVPN) per tutti i clienti aziendali alla ricerca di un servizio VPN illimitato e “su misura”.

In questo momento, NordLayer è protagonista degli sconti Cyber Winter. Utilizzando il codice NL-EOY-2428, infatti, è possibile ottenere un 28% di extra sconto su uno dei vari piani messi a disposizione dal servizio. Per verificare tutte le condizioni dell’offerta e per richiedere una demo di NordLayer basta premere sul box qui di sotto e accedere subito al sito ufficiale.

NordLayer: la VPN per le aziende

Per accedere a NordLayer è possibile scegliere tra uno dei vari piani messi a disposizione dal servizio ai suoi clienti. Si tratta di un sistema che consente di ottenere una VPN con caratteristiche “su misura” in modo da poter proteggere la connessione e ottenere una protezione completa.

Si parte dalla versione Lite, con un prezzo di 8 dollari al mese per utente, ed è possibile accedere anche alle versioni Core, Premium e Enterprise offer. Tutti i piani sono per un minimo di 5 utenti con l’eccezione della versione Enterprise offer, con un pacchetto personalizzato da utilizzare per un minimo di 50 utenti.

Sfruttando il codice NL-EOY-2428, grazie alla promozione in corso, è possibile ottenere un 28% di sconto aggiuntivo sul costo del servizio. Per tutti i dettagli e per richiedere una demo basta premere sul box qui di sotto.